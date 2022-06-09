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ПМЭФ-2022 ,  
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Гарик Сукачев выступит вместо «Би-2» в рамках ПМЭФ

Группа «Би-2» не будет выступать на концерте в ресторане Ginza в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила PR-менеджер ресторана Ольга Коста.

«Вместо группы БИ-2 в ресторане выступит Гарик Сукачев (выступление состоится 16 июня в 21:00)», — пояснила Коста.

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PR-менеджер отметила, что все гости, которые приобрели билеты на выступление группы БИ-2, смогут вернуть деньги. Замена произошла из-за динамики продаж», — добавили в Ginza.

В середине мая «Би-2» перенесли концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле, которые должны были состояться летом этого года, на осень. Также группа перенесла концерт в Москве, он пройдет 10 июня 2023 года.

28 апреля не состоялся концерт «Би-2» в Омске. Группа заявила, что выступление сорвали организаторы, начав демонтаж декораций. Администрацию площадки не устроило, что декорации закрыли плакат с предыдущего мероприятия («Za президента»).

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Страной — гостем форума в этом году станет Египет, а основная деловая программа ПМЭФа будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала. Секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков ранее сообщал, что организаторы направили приглашения участникам более чем из 190 государств, свое участие в форуме подтвердили 69 стран и территорий.

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