Премьер Мишустин создал правкомиссию по ситуации в Херсонской области по поручению Путина

Мишустин создал правкомиссию по ситуации в Херсонской области

Правкомиссию возглавил вице-премьер Хуснуллин, в нее вошли врио губернатора Херсонской области Сальдо и глава МЧС Куренков

Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий затопления в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба кабмина.

Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, в нее вошли также глава МЧС Александр Куренков и врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В состав комиссии включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального медико-биологического агентства», — сказано в публикации.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС и начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра — правый берег остается под контролем Киева, левый контролирует Москва. Обе стороны объявили эвакуацию.

С контролируемых Россией территорий к вечеру 8 июня эвакуировали 5 тыс. человек. Семь человек погибли, в том числе двое мирных жителей — в результате ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани. В Кремле оценили действия херсонских властей по эвакуации как «самоотверженные».

По словам Сальдо, основной пик наводнения пройден. Он говорил, что уровень воды в Новокаховском городском округе спадает, однако территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой. По предварительным оценкам, только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий области превысит 1,5 млрд руб., считает врио губернатора.

Ситуация в затопленных районах осложняется из-за высокого уровня эпидемиологического риска, связанного с размытием кладбищ и скотомогильников, сообщала местная администрация. Сальдо рассказал, что обеззараживание подтопленной территории Херсонской области будет проводиться российской армией. Он добавил, что первый этап ликвидации последствий затопления будет включать восстановление водоснабжения, дорог и жизненно важной инфраструктуры.

Глава военной администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин 9 июня сообщил, что уровень воды за ночь снизился на 20 см. К утру из 32 затопленных населенных пунктов эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

В Москве обвинили в произошедшем Киев. Глава Минобороны Сергей Шойгу счел целью таких действий не допустить на этом участке фронта наступления российской армии. СК завел уголовное дело о терроризме.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о причастности к произошедшему России. 8 июня он посетил Херсон. Ответственность на Москву возложили и ряд западных политиков.