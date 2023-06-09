Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о снижении уровня воды еще на 15 см

В Херсоне сообщили о снижении уровня воды на 15 см после затопления

Фото: Николай Тимченко / EPA / ТАСС

За утро 9 июня уровень воды в контролируемой Киевом части Херсонской области снизился на 15 см. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава украинских властей региона Александр Прокудин, передает «РБК Украина».

«Если утром была вода на уровне 5,38 м, то уже к этому часу она составляет 5,23 м. То есть всего на 15 см», — сказал Прокудин.

Утром он сообщал, что за ночь уровень воды снизился на 20 см. К утру из 32 затопленных населенных пунктов эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

Населенные пункты на обоих берегах Днепра (правый контролирует Киев, левый — Москва) подтопило после разрушения плотины Каховской ГЭС 6 июня. Украина и Россия обвинили в случившемся друг друга.

Российская сторона отчиталась об эвакуации из зоны бедствия около 5 тыс. человек. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о семи погибших и госпитализации 62 человек. Он отметил, что пик наводнения уже пройден.