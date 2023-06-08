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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сальдо сообщил об обеззараживании затопленных территорий силами армии

Сальдо: обеззараживание подтопленных районов Херсонской области проведут силами армии
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

Обеззараживание подтопленной территории Херсонской области будет проводиться российской армией. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ, которые имеют для этого специальные средства», — написал он. Сальдо добавил, что первый этап обеззараживания будет включать восстановление водоснабжения, дорог и жизненно важной инфраструктуры.

Ранее в телеграм-канале администрации Херсонской области сообщали, что ситуация в затопленных районах осложняется из-за высокого уровня эпидемиологического риска, связанного с размытием кладбищ и скотомогильников. Санврачи предупредили о возможной опасности воды из любых источников, призвав использовать только бутилированную воду для питья и приготовления пищи.

Сальдо заявил, что на данный момент эвакуировано «до 5 тыс. человек», из них 178 детей и 62 маломобильных граждан. Погибли семь человек, в том числе двое мирных жителей после обстрела эвакуационной зоны в городе Голая Пристань. «Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации», — отметил Сальдо, сказав, что прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 млрд руб.

Сальдо уточнил, что вся зона подтопления попадает в 15-километровую зону от линии фронта, и в дни эвакуации мирных граждан обстрелы с украинской стороны не прекращались.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра — правый берег остается под контролем Киева, левый контролирует Москва. Обе стороны объявили эвакуацию.

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Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС «варварской акцией» Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что к произошедшему причастна Россия. 8 июня он посетил Херсон. Зеленский заявил о необходимости подсчитать ущерб от катастрофы и выделить средства на компенсацию жителям и разработать программу компенсации убытков или передислокации предприятий в пределах региона.

Сальдо сообщил об обеззараживании затопленных территорий силами армии
Сальдо сообщил об обеззараживании затопленных территорий силами армии

Теги
Каховская ГЭС Владимир Сальдо Вооруженные силы России
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