Спрос на каршеринг в Москве вернулся к показателям до коронавируса

За сутки после снятия ограничений спрос на каршеринг в столице вернулся к докарантинному уровню. Сервисы отмечают, что полное восстановление спроса ожидается в течение месяца

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Спрос на услуги каршерингового сервиса BelkaCar в Москве 10 июня вернулся к среднесуточному показателю, наблюдавшемуся до эпидемии коронавируса и связанных с ним ограничений. Об этом РБК сообщила основатель сервиса Екатерина Макарова.

По ее словам, «ничего сильно не изменилось — как будто его (коронавируса) и не было». Макарова добавила, что докоронавирусные показатели восстановятся, если москвичи не захотят пользоваться общественным транспортом, где из-за скопления людей вероятность контакта с вирусом намного выше. «Строгое следование рекомендациям Роспотребнадзора и дептранса в отношение санобработки контактных поверхностей всех авто делают каршеринг безопаснее такси, где оборачиваемость [клиентов] в несколько раз выше, а за выполнением санитарного регламента следят сами таксисты», — заявила она.

Представитель YouDrive также рассказал, что в процентном соотношении сегодняшний спрос в Москве можно сопоставить с докризисным уровнем. «Но если говорить о бизнесе в целом, то, конечно, сильно ощущается продолжение ограничений в Санкт Петербурге и Сочи», — отметила собеседница РБК.

По словам представителя «Делимобиль», первый день работы сервиса показал восстановление спроса на услуги. «За неполные сутки было сделано более 80% от обычного числа суточных аренд. Тренд полностью соответствовал будним дням: утром, в первый день работы, пользователи арендовали автомобили в спальных районах и ехали в центр. Вечером — обратная динамика — из центра, мест расположения офисов, — по домам», — сказал он.