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Пандемия коронавируса ,  
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Спрос на каршеринг в Москве вернулся к показателям до коронавируса

За сутки после снятия ограничений спрос на каршеринг в столице вернулся к докарантинному уровню. Сервисы отмечают, что полное восстановление спроса ожидается в течение месяца
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Спрос на услуги каршерингового сервиса BelkaCar в Москве 10 июня вернулся к среднесуточному показателю, наблюдавшемуся до эпидемии коронавируса и связанных с ним ограничений. Об этом РБК сообщила основатель сервиса Екатерина Макарова.

По ее словам, «ничего сильно не изменилось — как будто его (коронавируса) и не было». Макарова добавила, что докоронавирусные показатели восстановятся, если москвичи не захотят пользоваться общественным транспортом, где из-за скопления людей вероятность контакта с вирусом намного выше. «Строгое следование рекомендациям Роспотребнадзора и дептранса в отношение санобработки контактных поверхностей всех авто делают каршеринг безопаснее такси, где оборачиваемость [клиентов] в несколько раз выше, а за выполнением санитарного регламента следят сами таксисты», — заявила она.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Представитель YouDrive также рассказал, что в процентном соотношении сегодняшний спрос в Москве можно сопоставить с докризисным уровнем. «Но если говорить о бизнесе в целом, то, конечно, сильно ощущается продолжение ограничений в Санкт Петербурге и Сочи», — отметила собеседница РБК.

По словам представителя «Делимобиль», первый день работы сервиса показал восстановление спроса на услуги. «За неполные сутки было сделано более 80% от обычного числа суточных аренд. Тренд полностью соответствовал будним дням: утром, в первый день работы, пользователи арендовали автомобили в спальных районах и ехали в центр. Вечером — обратная динамика — из центра, мест расположения офисов, — по домам», — сказал он.

Полное восстановление спроса в «Делимобиль» ожидают течение 25-30 дней. «Но есть все основания полагать, что спрос полностью восстановится гораздо раньше», — отметил представитель компании.

В пресс-службе «Яндекс.Драйв» отказались от комментариев.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил режим цифровых пропусков, самоизоляции, прогулки по графику и другие ограничения. Ограничения сняли и с каршеринга. С 13 апреля работу сервисов приостановили в рамках режима повышенной готовности. С 25 мая столичные власти разрешили пользоваться каршерингом, но арендовать машину можно было минимум на пять суток. Поминутное использование автомобилей было запрещено. Кроме того, водителям, как и другим гражданам, требовалось иметь при себе цифровые пропуска.

Накануне, когда ограничения сняли, операторы каршеринга пожаловались на то, что Роспотребнадзор не выпустил новые предписания для сервисов, что блокирует указ Собянина по возобновлению их работы. Утром 10 июня сервисы каршеринга сообщили, что смогли вернуться к работе в штатном режиме, получив необходимую документацию от властей.

Авторы: Владислав Скобелев, Гаяна Демурина
Теги: каршеринг, Москва, коронавирус
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