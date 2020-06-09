Каршеринг обвинил Роспотребнадзор в блокировании указа Собянина

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Операторы каршеринга выступили с общим заявлением, в котором отметили, что Роспотребнадзор до сих пор не выпустил новые предписания по работе сервиса, что фактически блокирует исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина о его возобновлении. Коллективное обращение каршеринговых сервисов поступило в РБК.

В соответствии с действовавшими ранее мерами эпидемиологической безопасности, в период самоизоляции каршеринговые сервисы могли предоставлять клиентам машины лишь в долгосрочную аренду на срок от пяти дней. Поминутное использование автомобилей было запрещено.

«Снятие ограничений — это отлично, но регламентирующий документ по поводу того, как каршеринговым операторам осуществлять деятельность, должны предоставить коллеги из Роспотребнадзора. Поскольку на данный момент документа нет, то, соответственно, ни один из операторов, включая BelkaCar, не может начать работу в штатном режиме, хотя вся остальная транспортная инфраструктура — общественный транспорт, велосипеды, самокаты, такси — уже работают без ограничений. Указ мэра по сути заблокирован», — заявила Екатерина Макарова, сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar.

В пресс-службе «Яндекс.Драйв» сообщили, что также ждут информации от городских властей, которая позволила бы им вернуться к работе в прежнем режиме. «Сейчас в сервисах доступны лишь тарифы для длительной аренды — от пяти дней. Тарифы с поминутной оплатой мы технически сможем вернуть в сервис в течение 15 минут», — сообщили в компании.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор.