Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 16:04
СК Петербурга начал проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой Общество, 20:29 Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге Общество, 20:23 ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Общество, 20:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая Общество, 20:07 РБК Pro: как создать идеальную рабочую среду. Семь шагов Pro, 20:00  Минкомсвязь предложила использовать QR-коды вместо паспортов Технологии и медиа, 19:56 СМИ назвали причину перевода футболиста «Спартака» во вторую команду Спорт, 19:51 Власти Германии после 23-летнего перерыва станут совладельцами Lufthansa Бизнес, 19:49 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 19:39 Попова заявила о карантине за свой счет для вернувшихся из-за границы Общество, 19:38 ГМО-комары, мясо из пробирки и вода из отходов: куда вложился Билл Гейтс Quote, 19:36 Адвокат сообщила о заболевании Захарченко с похожими на COVID симптомами Общество, 19:34 Капитан баскетбольного клуба «Нижний Новгород» переболел коронавирусом Спорт, 19:22 iPhone 12 с технологией 5G может выйти осенью Стиль, 19:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Фото: Eraldo Peres / AP
Фото: Eraldo Peres / AP

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту, и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

Журналисты уточнили, возможен ли все еще сценарий, при котором возникнет «вторая волна» пандемии коронавируса.

«Я считают, это зависит от того, в какой части мира вы находитесь. Сейчас мы не во второй волне. Мы ровно в первой волне по всему миру, если смотреть на данные из Южной Америки, Африки, Азии, из прочих стран. Мы все еще находимся в той фазе, когда болезнь поднимается», — сказал Райан.

Он пояснил, что под «второй волной» в классическом понимании специалисты имеют в виду ситуацию, при которой количество заболевших в первой волне сократится до относительно низкого уровня, а через несколько месяцев заболевание проявит себя снова.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Райан добавил, что такой сценарий может стать реальным для многиз стран через несколько месяцев. При этом Райан считает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту.

«Мы не можем делать допущения У нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. У нас может быть второй пик в этой волне», — заметил Райан.

Материал дополняется.

Теги: ВОЗ, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter