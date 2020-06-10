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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ подтвердила смерть 400 тыс. человек от коронавируса во всем мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала смерть более 400 тыс. человек во всем мире от коронавирусной инфекции. Обновленная статистика приводится в ежедневном отчете ВОЗ.

«В настоящее время ВОЗ было сообщено о более чем 7 млн случаев заболевания COVID-19 и более чем 400 тыс. смертей», — говорится в сообщении.

По данным статистики ВОЗ, к 9 июня число летальных исходов составило 404 396 (плюс 3539 за сутки). Всего на планете коронавирус выявили у 7 039 918 человек.

На первом месте американские континенты — там COVID-19 обнаружили более чем у 3,366 млн человек. В Европе — более 2,3 млн случаев. При этом по смертности западное полушарие Земли немного отстает от Европы — 183,9 тыс. летальных исходов против 184,6 тыс. соответственно.

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тыс.
Общество
Фото: Andre Coelho / Getty Images

В организации отметили улучшение эпидемиологической ситуации в Европе, но ухудшение общемировых показателей.

Американский университет Джона Хопкинса, который собирает статистику в режиме реального времени, насчитал 400 тыс. погибших от коронавируса еще 7 июня. По данным на полночь 10 июня, во всем мире умерли 408 954 человека. Больше всего — в США (111 тыс.). На втором месте Великобритания (40,9 тыс.), на третьем — Бразилия (37,1 тыс.).

В России к 9 июня от COVID-19 скончались 6142 человека. Половина всех смертей зафиксирована в Москве. Страна находится на 13-м месте по числу умерших.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, ВОЗ, жертвы
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