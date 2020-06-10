Совбез обвинил Запад в попытках «внести раскол» перед голосованием 1 июля

По его словам, противники России будут пытаться размывать российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности

Николай Патрушев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Некоторые страны Запада будут пытаться «внести раскол» в российское общество накануне голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, в качестве инструмента будут использованы некоммерческие неправительственные организации, «где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения». Также ожидается увеличение активности альтернативных профсоюзных организаций.

«Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент ­государственно­сти, и снижения чувства обще­российской идентичности граждан нашей страны», — сказал Патрушев.

Глава Совбеза также обвинил страны Запада в финансовой поддержке несистемной оппозиции и вмешательстве в российские выборы на федеральном и региональном уровнях. «Запад осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы», — сказал Патрушев.