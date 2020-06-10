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Поправки в Конституцию ,  
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Совбез обвинил Запад в попытках «внести раскол» перед голосованием 1 июля

По его словам, противники России будут пытаться размывать российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Некоторые страны Запада будут пытаться «внести раскол» в российское общество накануне голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, в качестве инструмента будут использованы некоммерческие неправительственные организации, «где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения». Также ожидается увеличение активности альтернативных профсоюзных организаций.

«Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент ­государственно­сти, и снижения чувства обще­российской идентичности граждан нашей страны», — сказал Патрушев.

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Глава Совбеза также обвинил страны Запада в финансовой поддержке несистемной оппозиции и вмешательстве в российские выборы на федеральном и региональном уровнях. «Запад осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы», — сказал Патрушев.

Основными «координаторами деструктивной деятельности на территории России» он назвал Госдеп США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое общество».

Как отметил Патрушев, с 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб. «Однако в реальности эти суммы значительно выше, т. к. западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники, что серь­ёзно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России», — отметил глава Совбеза.

6 июня в МИД России допустили, что в НАТО могут предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы, запланированного на 24 июня. «Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — заявил на эту тему заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

Авторы: Мария Лисицына, Артем Филипенок
Теги: Николай Патрушев, поправки в Конституцию
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