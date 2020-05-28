Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times, которую публикует МИД.

По его словам, распространение заболевания в мире «показала ряд примеров дефицита гуманизма». В частности Лавров упоминает попытки возложить вину за пандемию на Китай и спекуляции относительно российской помощи некоторым государствам.

«Дошло до <...> противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», — пишет глава МИДа.

Лавров назвал такие действия стран Запада «политизацией гуманитарных вопросов», а также констатировал, что «солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан».

Ранее в апреле Лавров заявлял, что некоторые страны из Евросоюза и НАТО хотели бы обратиться к Москве за помощью в борьбе с распространением COVID-19, однако им запрещают это делать «старшие товарищи».

Он приводил в пример некий футбольный клуб из Европы, который обращался в российский фонд по вопросу приобретения «элементарных вещей», однако позже отказался от покупки, объясняя это запретом.

В конце марта Россия отправила в Италию 14 военных бортов со специалистами по обработке и врачами для дезинфекции медицинских учреждений и помощи больным COVID-19. 15 мая все военные вернулись в Россию.