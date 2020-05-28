Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 27 мая, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 27 мая, 14:59
В Приморье от COVID-19 излечилась почти половина пациентов Общество, 04:15 Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России Политика, 03:51 США отправят в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ в субботу Общество, 03:08 Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России Общество, 03:00 Сочинской реке Херота вернули благозвучное историческое название Общество, 02:47 Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX на заводе в Вашингтоне Технологии и медиа, 02:37 Как перевести деньги за границу РБК и Western Union, 02:36 Астронавты NASA вернулись на карантин после отмены старта Crew Dragon Технологии и медиа, 02:13 В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета Общество, 01:54 Вашингтон и Лондон потребовали от КНР соблюдать обязательства по Гонконгу Политика, 01:41 Рогозин предложил использовать Луну как полигон для отработки технологий Технологии и медиа, 01:39 Рогозин назвал «чудовищной» идею Илона Маска бомбардировать Марс Технологии и медиа, 01:04 В Москве умер 71 пациент с коронавирусом Общество, 00:46 Чемпион мира заявил о невыплатах зарплаты в клубе Ротенберга Спорт, 00:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times, которую публикует МИД.

По его словам, распространение заболевания в мире «показала ряд примеров дефицита гуманизма». В частности Лавров упоминает попытки возложить вину за пандемию на Китай и спекуляции относительно российской помощи некоторым государствам.

«Дошло до <...> противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», — пишет глава МИДа.

Лавров заявил о запрете «старших товарищей» стран ЕС на помощь от России
Политика
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Лавров назвал такие действия стран Запада «политизацией гуманитарных вопросов», а также констатировал, что «солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан».

Ранее в апреле Лавров заявлял, что некоторые страны из Евросоюза и НАТО хотели бы обратиться к Москве за помощью в борьбе с распространением COVID-19, однако им запрещают это делать «старшие товарищи».

Он приводил в пример некий футбольный клуб из Европы, который обращался в российский фонд по вопросу приобретения «элементарных вещей», однако позже отказался от покупки, объясняя это запретом.

В конце марта Россия отправила в Италию 14 военных бортов со специалистами по обработке и врачами для дезинфекции медицинских учреждений и помощи больным COVID-19. 15 мая все военные вернулись в Россию.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Сергей Лавров, коронавирус, эпидемия
Материалы по теме
Лавров заявил о запрете «старших товарищей» стран ЕС на помощь от России
Политика
Из Италии вернулись все помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter