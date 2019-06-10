Следственный комитет не получил документы по делу Голунова из МВД

Следственный комитет не получил от Главного следственного управления МВД материалы уголовного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом РБК сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Уголовного дела Ивана Голунова у нас нет, оно в МВД», — заявила Петренко.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Александр Хинштейн сообщил в Twitter, что после его обращения дело было передано для расследования в СКР.
Ранее депутат обратился в московскую прокуратуру с просьбой содействовать передаче дела из столичного МВД в СКР. По его словам, передать дело в работу не тому ведомству, которое задерживало журналиста, нужно в целях объективности.