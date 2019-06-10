Следственный комитет не получил документы по делу Голунова из МВД

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предъявили обвинение по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сам журналист настаивает, что не виновен, и называет произошедшее провокацией. По его словам, перед арестом ему поступали угрозы.

Редакция «Медузы» считает, что обвинение связано с профессиональной деятельностью Голунова, который в последнее время работал над расследованием о похоронном рынке Москвы.

Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Защита журналиста сообщала, что в деле Голунова множество процессуальных нарушений. В частности, его задержание было оформлено спустя три часа после фактического задержания, ему не давали связаться с родственниками и адвокатами и так далее.

Пробы на наркотики, которые были взяты у журналиста в день задержания, оказались отрицательными: запрещенных веществ не нашли ни в смывах с рук, ни в моче Голунова.