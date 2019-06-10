Сотрудники ГАЗа провели акцию против санкций у посольства США в Москве

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Сотрудники компании ГАЗ провели акцию протеста против санкций напротив посольства США в Москве. В ней приняли участие 30 человек. Они пришли с плакатами на русском и английском языках: «Не дави на ГАЗ», «Под санкциями — ГАЗ, мы и наши семьи», «400 тысяч жертв Соединенных Санкций Америки» и другими.

6 июля в силу должны вступить санкции США против группы ГАЗ Олега Дерипаски. В этом случае американские компании должны будут прекратить любые отношения с российским предприятием. Рабочие ГАЗа утверждают, что в этом случае завод остановит конвейер.

«Если санкции вступят в силу, это значит, что комплектующие мировых производителей перестанут к нам поступать. А сегодня автомобили ГАЗ собираются из высококачественных узлов и деталей мировых производителей», — рассказал РБК председатель рабочего совета группы ГАЗ Евгений Морозов.

В начале 2019 года немецкая компания Mercedes прекратила сборку своей модели Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«В результате сотрудники практически уже остались без работы. Конечно, пока внутреннее перераспределение идет, но после [вступления в силу] санкций США те компании, с которыми мы уже наладили сотрудничество, могут уйти. И это повлияет на рабочие места», — отметил Морозов.