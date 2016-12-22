Козак обсудил с послом США вывод группы ГАЗ Дерипаски из-под санкций

США должны дать России ответ — как вывести группу ГАЗ из-под санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Козак после встречи с послом США Джоном Хантсманом. Один из возможных вариантов — продажа доли в группе концерну Volkswagen

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман в пятницу, 19 октября, обсудили варианты вывода из-под санкций группы ГАЗ Олега Дерипаски. Об этом журналистам рассказал сам Козак, передает корреспондент РБК.

«Санкционное законодательство США таково, что все сделки по реструктуризации подсанкционных предприятий должны согласовываться с OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающее за санкционную политику). Варианты такой реструктуризации и сроки ее реализации по группе ГАЗ были предметом обсуждения с американским послом в пятницу», — сказал Козак.

На встрече речь шла о получении обратной связи от США о том, какой вариант реструктуризации компании может быть согласован. «Мы вынуждены сотрудничать с американскими властями по этим вопросам. В любом случае требуется переходный период после согласования условий реструктуризации для осуществления соответствующих корпоративных процедур», — сказал Козак.

Он пояснил, что российское правительство рассматривало различные варианты вывода группы ГАЗ из-под действия американских санкций. «Рассматриваем различные варианты, в том числе и с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», — сказал он. Среди вариантов, по его словам, — продажа доли в группе ГАЗ немецкому концерну Volkswagen. «Такой диалог был, но пока решения нет», — сказал он. РБК направил запрос в Volkswagеn.​

Сразу после этой встречи стало известно, что Минфин США продлил для инвесторов срок завершения контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами группы ГАЗ, который истекал 23 октября, до 12 декабря.

«Речь идет о сохранении десятков тысяч рабочих мест. Правительство России, как и правительство любой другой страны не может бездействовать по вопросу обеспечения занятости граждан», — объяснил Козак озабоченн​ость правительства этой проблемой. По его данным, у группы ГАЗ около 600 поставщиков иностранных компонентов, которые должны были бы с 23 октября прекратить поставки. По его словам, запас прочности у компании есть, но только на несколько недель. Варианта сохранения всех рабочих мест в случае ввода санкций просто не существовало, подчеркнул он.