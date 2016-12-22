ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,48 64,68 EUR Нал. 76,39 74,65 USD Бирж. 65,57 -0,25 EUR Бирж. 75,46 +0,04 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6565,00 -74,56 IMOEX 2344,79 -1,42% RTSI 1126,97 -1,16% Brent 80,16 +0,69% DJIA 25415,32 +0,15% Nasdaq 7438,62 -0,62%
Козак обсудил с послом США вывод группы ГАЗ Дерипаски из-под санкций
Лента новостей
Взрыв на пиротехническом заводе в Гатчине обесточил 80 домов 20:56, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 20:45, РБК и Сбербанк Медведев оценил американский газ для Европы на 40% дороже российского 20:38, Политика Козак обсудил с послом США вывод группы ГАЗ Дерипаски из-под санкций 20:17, Бизнес МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $3,9 млрд 20:12, Финансы Борис Ротенберг подал в суд на скандинавские банки 20:04, Финансы ЦСКА одержал третью выездную победу подряд в чемпионате России 20:02, Спорт Медведев напомнил о жившем десятилетиями под санкциями СССР 20:00, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 19:55, РБК и Whirlpool Вице-мэра Сочи арестовали на два месяца по обвинению в коррупции 19:41, Общество В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова 19:39, Бизнес Число жертв взрыва на заводе в Ленобласти достигло двух человек 19:30, Общество Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение 19:14, Политика 6 правил путешествия с друзьями 18:55, РБК и Билайн Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на каникулах 18:53, Общество Власти Украины заявили о повышении цен на газ для населения на 23,5% 18:53, Экономика Минфин США в очередной раз продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ 18:51, Бизнес СК возбудил дело после взрыва под Гатчиной 18:46, Общество ЦБ поддержал дивидендные поблажки для банков 18:42, Финансы Киев изъял судно «Норд» в счет его содержания в порту 18:38, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 18:28, РБК и Мираторг В Ростуризме заявили о десятикратном сокращении задержек чартеров 18:27, Общество Спикер Рады подписал документ о введении санкций против украинских СМИ 18:16, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:13, РБК и Barilla В Нидерландах впервые выдали паспорт с указанием нейтрального пола 18:11, Общество Поезд въехал в толпу во время праздника в Индии 18:07, Общество В России майнинг не будут облагать налогами 18:03, Крипто Чемпионат России по футболу. «Анжи» — ЦСКА. Онлайн 18:00, Спорт
Козак обсудил с послом США вывод группы ГАЗ Дерипаски из-под санкций
Бизнес, 20:17
0
Козак обсудил с послом США вывод группы ГАЗ Дерипаски из-под санкций
США должны дать России ответ — как вывести группу ГАЗ из-под санкций, заявил вице-премьер Дмитрий Козак после встречи с послом США Джоном Хантсманом. Один из возможных вариантов — продажа доли в группе концерну Volkswagen
Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман в пятницу, 19 октября, обсудили варианты вывода из-под санкций группы ГАЗ Олега Дерипаски. Об этом журналистам рассказал сам Козак, передает корреспондент РБК.

«Санкционное законодательство США таково, что все сделки по реструктуризации подсанкционных предприятий должны согласовываться с OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающее за санкционную политику). Варианты такой реструктуризации и сроки ее реализации по группе ГАЗ были предметом обсуждения с американским послом в пятницу», — сказал Козак.

На встрече речь шла о получении обратной связи от США о том, какой вариант реструктуризации компании может быть согласован. «Мы вынуждены сотрудничать с американскими властями по этим вопросам. В любом случае требуется переходный период после согласования условий реструктуризации для осуществления соответствующих корпоративных процедур», — сказал Козак.

Он пояснил, что российское правительство рассматривало различные варианты вывода группы ГАЗ из-под действия американских санкций. «Рассматриваем различные варианты, в том числе и с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», — сказал он. Среди вариантов, по его словам, — продажа доли в группе ГАЗ немецкому концерну Volkswagen. «Такой диалог был, но пока решения нет», — сказал он. РБК направил запрос в Volkswagеn.​

Сразу после этой встречи стало известно, что Минфин США продлил для инвесторов срок завершения контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами группы ГАЗ, который истекал 23 октября, до 12 декабря.

«Речь идет о сохранении десятков тысяч рабочих мест. Правительство России, как и правительство любой другой страны не может бездействовать по вопросу обеспечения занятости граждан», — объяснил Козак озабоченн​ость правительства этой проблемой. По его данным, у группы ГАЗ около 600 поставщиков иностранных компонентов, которые должны были бы с 23 октября прекратить поставки. По его словам, запас прочности у компании есть, но только на несколько недель. Варианта сохранения всех рабочих мест в случае ввода санкций просто не существовало, подчеркнул он.

Авторы: Тимофей Дзядко, Валерия Комарова.
Теги: Дерипаска
Главное
В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова Бизнес
Главное
В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова Бизнес
Американский авианосец впервые с 1991 года вошел в воды Арктики Политика
Медведев напомнил о жившем десятилетиями под санкциями СССР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter