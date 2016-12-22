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Допрос владельца La Maree по делу Захарченко закрыли из-за угроз
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Допрос владельца La Maree по делу Захарченко закрыли из-за угроз
Общество, 15:35
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Допрос владельца La Maree по делу Захарченко закрыли из-за угроз
Владелец ресторана La Maree Меди Дусс получал угрозы из-за своих показаний на полковника Дмитрия Захарченко. Ему обеспечили госзащиту, а в суде допросили без слушателей
Меди Дусс (Фото: company.lamaree.ru)

Ресторатор Меди Дусс получал угрозы из-за показаний, данных на бывшего врио руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, который, по версии обвинения, вымогал у него взятки. Об этом заявила гособвинитель Милена Дигаева в Пресненском суде, где рассматривается дело Захарченко по существу, передает корреспондент РБК.

Дигаева зачитала заявление Дусса от 14 июня 2017 года на имя следователя Сергея Чернышева, где тот просит о применении мер госзащиты из-за «реальной угрозы убийства, насилия в отношении него или его близких родственников, уничтожения его имущества». Ресторатор опасался за свою жизнь, поскольку дал показания на Захарченко и тот мог ему отомстить, следовало из заявления.

К заявлению Дусс приложил распечатку пришедшего ему электронного письма. Там говорилось о «тщательно спланированном и хорошо организованном покушении на господина Дусса с конкретной целью убийства», — говорится в документах. Следователь Чернышев поручил центру госзащиты МВД обеспечить ресторатору личную охрану.

В связи с этим Дигаева попросила провести допрос Дусса в закрытом режиме. «Прокурор рассказала только часть этой интереснейшей истории. Она заканчивается тем, что лицо, угрожавшее Дуссу от имени Дмитрия Викторовича, установлено, это некое асоциальное лицо в Чувашии. Ему уже вынесен приговор», — заявил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, добавив, что защита против того, чтобы ресторатора допрашивали без слушателей и прессы. В конце июня «РИА Новости» сообщило, что житель Чувашии Александр Гаврилов получил два года условно за вымогательство у Дусса $50 тыс.

«Хочу подчеркнуть, что один из следователей в моей следственной группе тоже из Чувашии, как и этот человек, с компьютера которого в маленьком населенном пункте рассылались угрозы. Мое глубокое убеждение, что эта фейковая ситуация была создана неустановленными лицами из числа близких к следствию», — заявил сам Захарченко. По его словам, автор угроз в ходе следствия дал показания, что Захарченко на самом деле не имеет к нему никакого отношения, а о существовании Дусса узнал в интернете. Приговор ему, по данным Захарченко и его защиты, вынесли по статье о мошенничестве, поскольку он рассчитывал получить от Дусса некое вознаграждение за отказ от мнимого убийства.

Полковник и скидка в ресторане

По версии гособвинения, Захарченко в 2014 году вместе с полковником ФСБ Дмитрием Сениным организовал в заведениях Дусса и у его поставщиков серию проверок, в том числе налоговых органов и Россельхознадзора. Они затруднили для ресторатора ведение дел и повлекли убытки. Дусс попросил своего знакомого генерала МВД Алексея Лаушкина выяснить, кто создает эти проблемы; через какое-то время тот передал ему требование взятки от Захарченко и Сенина. В итоге Захарченко через посредников получил от Дусса взятку $800 тыс., а впоследствии еще и скидочную карту La Maree, из-за которой заведение фактически недосчиталось 3,4 млн руб., утверждалось в обвинительном заключении по делу.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске в квартирах и автомобилях семьи полковника нашли наличные в разной валюте на сумму порядка 8,5 млрд руб. Происхождение этих денег на сегодняшний день неизвестно — предъявленные преступные эпизоды связаны с гораздо меньшими суммами. Наличность утратила статус вещдоков.

Имущество Захарченко, его родных и знакомых на сумму порядка 9 млрд руб. (в том числе 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля, драгоценности) обращено в доход государства.

В рамках этого судебного процесса Захарченко вменяют кроме взяток воспрепятствование расследованию: этот эпизод связан с тем, что он в 2016 году предупредил своих знакомых Ларису и Галину Марчуковых о готовящихся обысках по «делу Нота-банка», где обе работали. Еще часть эпизодов в отношении Захарченко пока расследуется.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Дмитрий Захарченко , коррупция , рестораны
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