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Общество ,  
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Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть дело о хищении ₽25 млрд
Обвинение запросило для экс-финдиректора Нота-банка Галины Марчуковой, обвиняемой в присвоении 350 млн руб., 3,5 года колонии. Она помогла следствию раскрыть схему более масштабного хищения
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-финдиректор Нота-банка Галина Марчукова заключила сделку со следствием и помогла раскрыть схему хищения на 25 млрд руб. Об этом на заседании суда сообщила прокурор, передает «РИА Новости».

По словам гособвинителя, деньги переходили фирмам-однодневкам, получавшим от банка фиктивные кредиты. Всего удалось найти 62 такие фирмы. «Марчукова не только признала свою вину, ей даны показания, изобличающие Ерохина Дмитрия, Ерохина Вадима, Марчуковой Ларисы и Михай Ноны», — заявила прокурор.

Дело Марчуковой рассматривалось Останкинским судом в особом порядке. Экс-финдиректора следствие обвинило в хищении 350 млн руб. вкладчиков банка в составе преступной группы. Гособвинение запросило для нее 3,5 года колонии. За хищение 350 млн руб. обвинение потребовало назначить Марчуковой штраф в 700 тыс. руб.

Ранее Останкинский суд Москвы вынес приговоры другим членам руководства банка. Бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, а также его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин получили 8,5 и 6 лет соответственно. Дмитрий Ерохин также должен выплатить штраф 2 млн руб., Вадим Ерохин — 800 тыс руб. Еще одним участником преступной схемы была гадалка Нона Михай. Ее суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб.

Общество
Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн

Дело Нота-банка связано с делом полковника Дмитрия Захарченко. В январе 2016 года Захарченко, по версии следствия, предупредил своих знакомых Ларису и Галину Марчуковых о готовящихся обысках в Нота-банке, где обе работали, и порекомендовал им спрятать документы, имеющие отношение к махинациям в компании «Электрозавод». Захарченко пообещал руководству банка, что его человек проконтролирует ход проведения обыска. Воспрепятствование расследованию вывода средств из Нота-банка стало одним из эпизодов обвинения против полковника.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Нота-банк, хищения
Материалы по теме
Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн
Общество
Обвинение рассказало о роли гадалки в хищении 2,2 млрд руб. Нота-банка
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