Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть дело о хищении ₽25 млрд

Обвинение запросило для экс-финдиректора Нота-банка Галины Марчуковой, обвиняемой в присвоении 350 млн руб., 3,5 года колонии. Она помогла следствию раскрыть схему более масштабного хищения

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-финдиректор Нота-банка Галина Марчукова заключила сделку со следствием и помогла раскрыть схему хищения на 25 млрд руб. Об этом на заседании суда сообщила прокурор, передает «РИА Новости».

По словам гособвинителя, деньги переходили фирмам-однодневкам, получавшим от банка фиктивные кредиты. Всего удалось найти 62 такие фирмы. «Марчукова не только признала свою вину, ей даны показания, изобличающие Ерохина Дмитрия, Ерохина Вадима, Марчуковой Ларисы и Михай Ноны», — заявила прокурор.

Дело Марчуковой рассматривалось Останкинским судом в особом порядке. Экс-финдиректора следствие обвинило в хищении 350 млн руб. вкладчиков банка в составе преступной группы. Гособвинение запросило для нее 3,5 года колонии. За хищение 350 млн руб. обвинение потребовало назначить Марчуковой штраф в 700 тыс. руб.

Ранее Останкинский суд Москвы вынес приговоры другим членам руководства банка. Бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, а также его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин получили 8,5 и 6 лет соответственно. Дмитрий Ерохин также должен выплатить штраф 2 млн руб., Вадим Ерохин — 800 тыс руб. Еще одним участником преступной схемы была гадалка Нона Михай. Ее суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб.