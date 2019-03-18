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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,11%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн
Вместе с ней срок получил экс-глава правления банка Дмитрий Ерохин. Среди потерпевших в деле с общим ущербом 2,2 млрд руб. — компания Аркадия Ротенберга. С делом связан и полковник Дмитрий Захарченко
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб.​ по делу о хищениях в Нота-банке. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова. Бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, а также его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин получили 8,5 и 6 лет соответственно. Дмитрий Ерохин также должен выплатить штраф 2 млн руб., Вадим Ерохин — 800 тыс.

В уголовном деле, которое 18 марта закончил слушать Останкинский суд, речь идет о трех эпизодах хищения с общим ущербом 2,2 млрд руб. Михай, пенсионерке с начальным образованием, вменялся один эпизод дела на 350 млн руб., и она в отличие от братьев полностью признала вину.

Кредит для «Мостотреста»

Самый крупный эпизод дела — мошенничество на 1,5 млрд руб., которое касается компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. В 2015 году одна из дочерних компаний «Мостотреста» захотела оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб. для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в Хабаровске. Дмитрий Ерохин понимал, что исполнить свои обязательства банк не сможет, однако ввел представителей «Мостотреста» в заблуждение и согласился выдать гарантию; для этого компания должна была положить на депозит в Нота-банке 1,5 млрд руб., выяснило следствие. Лицензию у банка ЦБ отозвал в ноябре 2015 года, к тому времени его долги превышали активы на 26 млрд руб. «Мостотрест» потребовал обратно свои 1,5 млрд руб., но к тому времени Нота-банк не мог исполнять требования кредиторов: действовал мораторий. Вскоре суд признал его банкротом.

Другой эпизод — растрата 321 млн руб.: кредит на такую сумму (по версии гособвинения, заведомо невозвратный) Дмитрий Ерохин выдал собственному брату Вадиму незадолго до введения в банке временной администрации. Шесть из семи членов кредитного комитета банка проголосовали против выдачи младшему Ерохину денег, но его родственник тем не менее операцию одобрил. В качестве обеспечительной меры по кредиту Вадим Ерохин заложил свой собственный пакет акций Нота-банка, оценив его в сумму, эквивалентную кредиту. На самом деле 3,2 млн акций проблемного банка на тот момент практически ничего не стоили, считало гособвинение.

Ворожба и кофейная гуща

В третий эпизод дела помимо братьев Ерохиных были вовлечены финдиректор банка Галина Марчукова, ее сестра Лариса и хорошая знакомая последней — гадалка Михай. Дело в отношении сестер Марчуковых было выделено в отдельное производство, в марте оно дошло до суда, однако фигурирует в нем только Лариса — о нынешнем процессуальном статусе Галины неизвестно.

Михай вменяли подстрекательство — она «воспользовалась влиянием» на сестер и склонила их к хищению, полагало гособвинение. Банкиры нашли реально действующую компанию «Фармстер», которая нуждалась в кредите, и убедили ее руководителя Ивана Тарлыкова в качестве условия выдачи кредита купить медоборудование у контролируемой банкирами фирмы-однодневки под названием «Элит-проект», следовало из дела. «Фармстер» перечислил ей 350 млн руб. за технику, однако товара так и не увидел, поскольку деньги были расхищены, считало гособвинение.

Автором этой схемы, по его версии, была окончившая шесть классов школы Михай: она ​«давала банкирам советы и указания на каждом этапе выполнения преступного умысла» и «располагала информацией обо всех их преступных действиях». Адвокат гадалки Максим Бурдин заявлял, что Михай не разбирается в экономике и финансах, поэтому профессиональные советы давать банкирам не могла.

Как полагают следователи, Михай часто общалась с проходящей по делу Ларисой Марчуковой. Гадалка давала Марчуковой советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Михай также читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе.

Михай на суде заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов. Принимала клиентов гадалка в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной.

В рамках отдельного дела арестован также бывший защитник Ноны Михай Абубакар Манаев. По версии следствия, он пообещал доверительнице за 10 млн руб. «договориться» с судом об условном сроке для нее. Теперь ему вменяется мошенничество.

С расследованием хищений в Нота-банке связано дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в 2016 году при обыске наши наличные на сумму почти 9 млрд руб. Захарченко предупреждал сестер Марчуковых, с которыми был хорошо знаком, что ситуацией в Нота-банке заинтересовались правоохранительные органы, считает следствие. Один из эпизодов уголовного дела Захарченко — это воспрепятств​ование расследованию хищений в Нота-банке и злоупотребление должностными полномочиями, связанное с тем, что полковник, как полагают в СКР, «консультировал» Марчуковых.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Нота-банк, банки, хищения, гадалка, Дмитрий Захарченко
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