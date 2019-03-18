Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн

Вместе с ней срок получил экс-глава правления банка Дмитрий Ерохин. Среди потерпевших в деле с общим ущербом 2,2 млрд руб. — компания Аркадия Ротенберга. С делом связан и полковник Дмитрий Захарченко

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Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб.​ по делу о хищениях в Нота-банке. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова. Бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, а также его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин получили 8,5 и 6 лет соответственно. Дмитрий Ерохин также должен выплатить штраф 2 млн руб., Вадим Ерохин — 800 тыс.

В уголовном деле, которое 18 марта закончил слушать Останкинский суд, речь идет о трех эпизодах хищения с общим ущербом 2,2 млрд руб. Михай, пенсионерке с начальным образованием, вменялся один эпизод дела на 350 млн руб., и она в отличие от братьев полностью признала вину.

Кредит для «Мостотреста»

Самый крупный эпизод дела — мошенничество на 1,5 млрд руб., которое касается компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. В 2015 году одна из дочерних компаний «Мостотреста» захотела оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб. для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в Хабаровске. Дмитрий Ерохин понимал, что исполнить свои обязательства банк не сможет, однако ввел представителей «Мостотреста» в заблуждение и согласился выдать гарантию; для этого компания должна была положить на депозит в Нота-банке 1,5 млрд руб., выяснило следствие. Лицензию у банка ЦБ отозвал в ноябре 2015 года, к тому времени его долги превышали активы на 26 млрд руб. «Мостотрест» потребовал обратно свои 1,5 млрд руб., но к тому времени Нота-банк не мог исполнять требования кредиторов: действовал мораторий. Вскоре суд признал его банкротом.

Другой эпизод — растрата 321 млн руб.: кредит на такую сумму (по версии гособвинения, заведомо невозвратный) Дмитрий Ерохин выдал собственному брату Вадиму незадолго до введения в банке временной администрации. Шесть из семи членов кредитного комитета банка проголосовали против выдачи младшему Ерохину денег, но его родственник тем не менее операцию одобрил. В качестве обеспечительной меры по кредиту Вадим Ерохин заложил свой собственный пакет акций Нота-банка, оценив его в сумму, эквивалентную кредиту. На самом деле 3,2 млн акций проблемного банка на тот момент практически ничего не стоили, считало гособвинение.