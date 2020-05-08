Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

Михаил Мурашко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Подъем заболеваемости идет, это очевидно. Вся страна находится в разной стадии этого процесса», — сказал он.

По словам министра, пока еще не стоит успокаиваться и говорить о спаде заболеваемости. Он также отметил, что в стране достигли баланса по госпитализации зараженных, так как медики обучились тактике ведения амбулаторных и стационарных пациентов.

Мурашко сообщил, что во многих муниципальных образованиях не требуется дополнительно разворачивать койки для зараженных, однако в некоторых территориях они нужны.