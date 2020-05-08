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Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Подъем заболеваемости идет, это очевидно. Вся страна находится в разной стадии этого процесса», — сказал он.

По словам министра, пока еще не стоит успокаиваться и говорить о спаде заболеваемости. Он также отметил, что в стране достигли баланса по госпитализации зараженных, так как медики обучились тактике ведения амбулаторных и стационарных пациентов.

Мурашко сообщил, что во многих муниципальных образованиях не требуется дополнительно разворачивать койки для зараженных, однако в некоторых территориях они нужны.

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Общество
Михаил Мурашко

Глава Минздрава также попросил не ориентироваться на понятие «плато» заболеваемости при анализе распространения инфекции в стране, «потому что это такое ощущение, что что-то успокаивающее». Однако Мурашко отметил, что постепенно формируется баланс между числом поступивших и выписанных пациентов.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 8 мая, в России выявили более 187 тыс. случаев заражения. Лечение продолжают почти 160 тыс. человек. Более 1,7 тыс. пациентов после заражения коронавирусом скончались.

В Москве число официально диагностированных случаев заражения коронавирусом превысило 98 тыс. По мнению мэра столицы Сергея Собянина, эта цифра не отражает реальной ситуации, он заявил, что в городе коронавирусом заразились около 300 тыс. человек. Глава Минздрава пояснил, что в официальной статистике учитываются лабораторно подтвержденные случаи заражения, а мэр Москвы включил в общее число людей, которые находятся на этапе диагностики, поэтому 300 тыс. зараженных — «это такая прогнозная цифра».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минздрав, Михаил Мурашко, коронавирус
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