Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Нурмагомедов сравнил Гейджи с голодным львом и пообещал ему войну Спорт, 11:16 Роспотребнадзор сообщил о 5,4 млн проведенных тестов на коронавирус Общество, 11:13 Выставка «Наши 1990-е», сериал-мюзикл и ужин с шеф-поваром: сидим дома РБК Стиль и ЦУМ, 11:00 Питание на самоизоляции: что и как есть, чтобы не заболеть Социальная экономика, 11:00  Во Франции допустили проведение «Ролан Гаррос» без зрителей Спорт, 10:54 В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом Общество, 10:51 Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек Общество, 10:45 Путин предостерег от «квасного» и «затхлого» патриотизма Политика, 10:37 Аналитики назвали самые покупаемые россиянами в марте группы лекарств Бизнес, 10:34 СМИ узнали о госпитализации Фергюсона после поединка с Гейджи Спорт, 10:27 Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего РБК и Россельхозбанк, 10:26 Появились лучшие фрагменты боя Фергюсона с Гейджи Спорт, 10:21 В Москве еще более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса Общество, 10:16 Разбираем портфель гуру: как COVID-19 изменил топ-10 акций Баффета Quote, 10:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом

С начала распространения коронавируса в стране умерли 1915 человек, а число случаев заражения превысило 209 тыс.
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за сутки скончались 88 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, общее число умерших с вирусом достигло 1915 человек. За прошедшие сутки выписали 2390 пациентов. Всего в стране выздоровели 34 306 человек.

В оперативном штабе также сообщили, что подтвердили более 11 тыс. новых случаев заражения в 83 российских регионах, у 42,4% из которых нет симптомов. Общее число подтвержденных случаев заболевания в России превысило 209,6 тыс. Лечение продолжают более 173 тыс. человек.

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима
Общество
Фото: Александр Земляниченко / AP

Первое место по числу зараженных по-прежнему занимает Москва, где с начала распространения коронавируса выявили более 109 тыс. заболевших, 1068 человек скончались. В столице число активных случаев заражения составило более 94 тыс., а выздоровели свыше 13,7 тыс. человек. На втором месте находится Подмосковье (20,5 тыс. заболевших), а на третьем — Санкт-Петербург (7,4 тыс.).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место по числу зараженных. На четвертой строчке находится Великобритания, где, по данным Университета, выявили 216,5 тыс. случаев заболевания. На третьем месте находится Италия (218,2 тыс.), на втором — Испания (223,5 тыс.), а первую строчку занимают США (1,3 млн).

В России с конца марта действует режим самоизоляции и нерабочих дней. В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать для регионов план по постепенному снятию ограничений с 12 мая. В Роспотребнадзоре отметили, что план будет состоять из трех этапов. На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Россия, коронавирус
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек
Общество
В Москве еще более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter