В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом

С начала распространения коронавируса в стране умерли 1915 человек, а число случаев заражения превысило 209 тыс.

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за сутки скончались 88 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, общее число умерших с вирусом достигло 1915 человек. За прошедшие сутки выписали 2390 пациентов. Всего в стране выздоровели 34 306 человек.

В оперативном штабе также сообщили, что подтвердили более 11 тыс. новых случаев заражения в 83 российских регионах, у 42,4% из которых нет симптомов. Общее число подтвержденных случаев заболевания в России превысило 209,6 тыс. Лечение продолжают более 173 тыс. человек.

Первое место по числу зараженных по-прежнему занимает Москва, где с начала распространения коронавируса выявили более 109 тыс. заболевших, 1068 человек скончались. В столице число активных случаев заражения составило более 94 тыс., а выздоровели свыше 13,7 тыс. человек. На втором месте находится Подмосковье (20,5 тыс. заболевших), а на третьем — Санкт-Петербург (7,4 тыс.).