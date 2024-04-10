Казахстан назвал некорректными слова о своем влиянии на паводки в России

Ранее полпред Якушев заявил, что Казахстану и России нужно согласовывать сбросы воды, чтобы избежать паводков в Курганской и Тюменской областях. Туда из Казахстана течет Тобол, власти республики сообщили, что информируют о сбросах

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Заявления о том, что Казахстан своими действиями по сбросу воды в водохранилищах мог повлиять на паводковую ситуацию в России, некорректны, заявили РБК в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации республики.

Ведомство прокомментировало заявление полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Он накануне, 9 апреля, заявил, что России и Казахстану следует согласовывать сброс воды на водохранилищах, в частности, чтобы избежать проблем с паводками в Курганской и Тюменской областях. В этих регионах течет река Тобол, которая начинается у границы Оренбургской области России и Костанайской области Казахстана. Сначала река идет вдоль границы, потом по Казахстану, потом по территории России, Курганской области и в Тюменской, у Тобольска, впадает в Иртыш. В Казахстане на Тоболе находятся Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища.

«Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности», — заявило казахстанское ведомство.

Там добавили, что со 2 апреля информируют Москву о сбросах воды на Тоболе, «о каких-либо несогласованных действиях речь не идет».

В апреле паводки серьезно затронули Оренбургскую область, там из-за подъема уровня воды в реке Урал оказались подтоплены более 10 тыс. домов, больше всего — в Орске. В регионе действует режим ЧС.

В Курганской и Тюменской областях также ввели режим ЧС из-за угрозы масштабного паводка, на отдельных территориях уже зафиксированы подтопления. По данным МЧС на 10 апреля, в Курганской области в зоне подтопления 12 населенных пунктов (181 жилой дом и 12 приусадебных участков), уровень воды в Тоболе (на нем стоит Курган) и его притоке, реке Уй, повышается. 10 апреля курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что в случае достижения Тоболом уровня воды 14 м должны будут эвакуироваться порядка 280 тыс. человек. На утро 10 апреля он достигал 357 см, уже эвакуированы 4,5 тыс. человек.

В Тюменской области ожидается подтопление Ялуторовского района, райцентр расположен как раз на Тоболе. «Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней», — сообщило МЧС. Ведомство предупреждало и о возможном подтоплении районов Тюмени — город стоит на реке Тура, это приток Тобола.

Сам Казахстан также затронули паводки. В десятке областей из-за них объявили ЧС.