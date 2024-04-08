МЧС предупредило о риске затопления районов Тюмени

В Тюмени затопленными могут оказаться несколько районов, МЧС направит туда силы, в том числе вертолеты Ми-26, для подвоза грузов. Росгидромет предупредил о повышении уровня воды в реке Ишим до опасной отметки к середине апреля

МЧС из-за паводка сосредоточит силы в Тюмени, направит тяжелую авиацию для эвакуации и доставки грузов в город, сообщил замминистра Виктор Яцуценко.

«В Тюмени также есть вероятность затопления целых районов города. Сосредотачивать будем группировку и <...> усилим, в том числе и тяжелой авиацией, я имею в виду вертолеты Ми-26», — сказал он на выездном заседании комитетов Госдумы (цитата по ТАСС).

Министерство ранее предупредило об угрозе подтопления территорий в Тюменской области из-за растущего уровня воды в реках Тобол и Ишим и призвало жителей заранее эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. В зоне наиболее высокого риска оказались город Ишим на юге области, а также села Ильинка, Викулово и Абатское.

По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, уровень воды в реке Ишим превысит неблагоприятную отметку 15–16 апреля, а к 20 числу достигнет опасного уровня. «Пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима мы ожидаем 23–25 апреля, причем это будет превышение исторических максимумов на 1,5–4,4 м», — предупредил он.

Накануне президент Владимир Путин поручил тюменским властям объяснить жителям «необходимость заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды» и подготовить их к эвакуации. Правительство создаст спецкомиссию в связи с паводком в регионе, а также Оренбургской и Курганской областях. Всего подтопления произошли в 39 регионах, самая напряженная ситуация в Оренбуржье.