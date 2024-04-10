Мэр Салмин: высота подъема воды Урала в Оренбурге уже 10 м 10 см

Мэр Оренбурга сообщил о повышении уровня воды в Урале до 1010 см

Уровень воды в Урале у Оренбурга вырос за последние два часа на 10 см, до 1010 см. Вечером 9 апреля показатель превысил опасный уровень в 930 см. По словам мэра Салмина, на улице Черепановых развертывают водоналивную дамбу

Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Уровень воды на 14:00 мск в реке Урал у Оренбурга выросла до 1010 см. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин в своем телеграм-канале.

«Высота подъема уже 10 метров, 10 сантиметров», — отметил он.

Показатель за два часа вырос на 10 см. Вечером 9 апреля уровень воды в Урале превысил опасный уровень в 930 см, а к утру 10 апреля показатель достиг 978 см.

Салмин также заявил, что на улице Черепановых Оренбурга начинаются работы по развертыванию водоналивной дамбы. Чуть ранее МЧС сообщало, что спецборт ведомства доставил в регион 3 км водоналивных дамб. Они необходимы для снижения последствий паводка и защиты от воды жилых домов и хозяйственных построек.

Как выглядит Оренбург, где за ночь вода поднялась еще на полметра. Видео Общество

Глава МЧС Александр Куренков объяснил сильные паводки переувлажнением почвы и ее последующим промерзанием зимой, на ситуацию также повлияло большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Вечером 5 апреля в Старом городе в Орске из-за подъема уровня воды в Урале прорвало дамбу. Ее прорвало в нескольких местах, в результате этого были затоплены жилые дома в старой и новой части Орска. 6 апреля глава Оренбургской области Денис Паслер на фоне паводков после прорыва дамбы в Орске сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС), 7 апреля правительственная комиссия придала режиму ЧС в регионе федеральный статус.

В Орске за сутки уровень воды снизился на 24 см, до 904 см, в городе освободились 58 жилых домов, включая 12 многоквартирных, согласно последним данным МЧС. В Оренбургской области всего эвакуированы и спасены более 7,5 тыс. человек, из них более 2,6 тыс. жителей Орска.