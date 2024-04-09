Власти сообщили о превышении критического уровня воды в Оренбурге

Уровень воды в Урале в Оренбурге достиг 931 см — на один сантиметр больше опасного. В зоне подтопления районы города на западе и юге. Всего в области подтоплено свыше 10 тыс. домов, большинство — в Орске, там пик паводка пройден

Набережная реки Урал (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до отметки 931 см, говорится в экстренном предупреждении пресс-службы администрации города. Опасная отметка уровня воды — 930 см, отметили в администрации.

«Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — заявил губернатор Денис Паслер.

Утром 9 апреля власти сообщали, что уровень воды в Урале составлял 897 см. Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что после достижения отметки 930 см в городе может быть объявлена экстренная эвакуация.

Урал протекает с юга и запада Оренбурга, подтопление уже произошло или произойдет в микрорайонах Овчинный Городок, Подмаячный, Кузнечный, Пристанционный, Заречный, Ситцовка, Форштадт, Зауральной роще, ЖК «Гранд-парк» и др. Также в зоне подтопления СНТ вблизи этих районов и у реки Сакмара, где тоже существенно вырос уровень воды.

Мэрия сообщала, что по прогнозам уровень воды достигнет пика 10 апреля.



Паводок затронул и другие территории Оренбургской области. Всего, по данным МЧС на вечер 9 апреля, в регионе подтоплено свыше 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. Были эвакуированы 6,5 тыс. человек, более 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения. В регионе действует режим ЧС, там работают 4 тыс. специалистов и более 800 единиц техники.

Пока серьезнее всего от паводка пострадал Орск, находящийся выше по течению Урала. 5 апреля из-за высокой нагрузки там прорвало дамбу, защищавшую город от подтопления. Мэр сообщал, что там максимальный уровень воды достиг 975 см, сейчас она отступает. Были подтоплены 7 тыс. домов, в том числе многоквартирные.