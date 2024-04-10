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Наводнения в России ,  
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Уровень воды Урала у Оренбурга достиг 10 м

Мэрия Оренбурга: уровень воды в Урале у города достиг 1000 см
Сюжет
Наводнения в России
Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг 10 м, к утру он составлял 978 см. Опасный уровень 930 см был пройден еще вечером 9 апреля. Спецборт МЧС доставил в город 3 км водоналивных дамб
Оренбург
Оренбург (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 12:00 мск достиг отметки 1000 см. Об этом сообщили в мэрии города, передает ТАСС. Показатель уже на 70 см превысил опасный уровень.

Вечером 9 апреля уровень воды в Урале превысил 930 см, а к утру 10 апреля показатель составлял 978 см. Мэр города Сергей Салмин ближе к полудню сообщил, что в Оренбурге превышены «все самые опасные отметки», а уровень воды достиг 996 см. По его словам, в городе затоплены 2392 участка и 1910 домов.

МЧС в своем телеграм-канале сообщило, что спецборт МЧС России доставил в регион 3 км водоналивных дамб, которые необходимы для снижения последствий паводка, защиты от воды жилых домов и хозяйственных построек. Также самолет Ил-76 доставил 1,5 тыс. одеял для жителей в пунктах временного размещения (ПВР).

Решение о развертывании водоналивных дамб принял глава ведомства Александр Куренков. По информации МЧС, наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволит оперативно организовать инженерную защиту при минимальных затратах.

По последним данным властей Оренбурга, все абоненты областного центра обеспечены водой, и все оборудование работает в штатном режиме. «В связи с подтоплением водозабора «Оренбург-1» у абонентов Промышленного района некоторое время была повышенная мутность воды», — сообщили в администрации города. Сейчас качество воды нормализуется после переключения потребителей на Ново-Сакмарский водозабор.

Южно-Уральский водозабор находится в зоне риска. Власти Оренбурга предупредили о возможном подтоплении энергооборудования и его отключении при поднятии уровня Урала до 11 м. «В этом случае часть абонентов будет переведена на снабжение водой из Ново-Сакмарского водозабора, для остальных совместно с муниципалитетом организуют подвоз бутилированной и технической воды», — заявили в администрации.

Как выглядит подтопленный Оренбург с высоты. Видео
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неблагоприятным прогноз ситуации с паводками в российских регионах.

4 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков после прорыва дамбы в Орске. 7 апреля правительственная комиссия придала режиму ЧС в регионе федеральный статус.

По последним данным МЧС, в Орске за сутки уровень воды снизился еще на 24 см, до 904 см. «В городе от воды освободились 58 жилых домов, из них 12 — многоквартирных», — сообщили в ведомстве. Всего в Оренбургской области эвакуированы и спасены более 7,5 тыс. человек, из них более 2,6 тыс. жителей Орска.

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Георгий Смирнов
наводнение Оренбургская область Оренбург
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