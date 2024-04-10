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Потоп в Орске ,  
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Уровень воды в Оренбурге продолжил рост выше опасной отметки

Администрация Оренбурга: уровень воды превысил опасную отметку и составил 978 см
Сюжет
Потоп в Орске
В Оренбурге уровень воды в Урале к утру 10 апреля составил 978 см. В Орске, напротив, за последние сутки он снизился на 24 см, до 904 см
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

К утру 10 апреля в Оренбурге уровень воды в реке Урал за минувшие сутки вырос на 81 см, до 978 см, сообщила администрация города в своем телеграм-канале. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится в диапазоне от 30 до 70 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы (село к северо-востоку от регионального центра) прибавил 8 см и сейчас составляет 813 см при опасном значении 870 см.

Уровень воды в Оренбурге продолжил рост выше опасной отметки
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Вечером 9 апреля власти Оренбурга сообщили, что уровень воды в реке превысил опасный уровень 930 см и составил 931 см. «Потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль Урала и Сакмары», — заявил тогда губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Позже первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов говорил, что уровень воды в Урале достиг 965 см.

Мэр Орска Василий Козупица в своем телеграм-канале сообщил, что уровень Урала в городе упал на 29 см, до 899 см. По его данным, от воды освободились 136 жилых домов, всего же подтоплено 6793 дома, а уровень воды в поселке Строитель упал на 10 см. «Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок», — написал он.

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Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

Вечером 5 апреля в Старом городе в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в Урале. Микрорайон стал одним из первых, где началась эвакуация жителей. 7 апреля МЧС сообщало, что самая сложная обстановка с паводком сложилась в Ленинском районе и Старом городе. 9 апреля Козупица сообщил, что пик паводка в Орске прошел и вода начинает убывать. По его словам, тогда в зоне подтопления находились 260 улиц — 6929 тыс. жилых домов, от 45 домов вода отошла.

Вечером того же дня МЧС сообщало, что всего в Оренбургской области подтоплено более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. В регионе эвакуированы 6555 человек, включая 1597 детей. В пунктах временного размещения на тот момент находились 1589 человек.

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Теги
Георгий Смирнов, Мария Лисицына Мария Лисицына
наводнение Оренбургская область Оренбург
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