В Москве умерли еще восемь человек с коронавирусом

Все они имещи сопутствующие заболевания, в том числе сахаррный диабет и атеросклероз. Возраст пациентов варьировался от 39 до 84 лет

В Москве скончались восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди умерших были больные в возрасте от 39 до 84 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз пиелонефрит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

У 39-летнего пациента была острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга, говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число скончавшихся в столице с коронавирусом достигло 58 человек. Заражены более 7,8 тыс., 350 человек вылечились от COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости еще не наступил и столица находится, скорее, у подножия этого пика, «даже не в середине». «Нам предстоит серьезное испытание. К этому надо готовиться», — предупредил Собянин.