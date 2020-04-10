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В Москве умерли еще восемь человек с коронавирусом

Все они имещи сопутствующие заболевания, в том числе сахаррный диабет и атеросклероз. Возраст пациентов варьировался от 39 до 84 лет

В Москве скончались восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди умерших были больные в возрасте от 39 до 84 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз пиелонефрит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

У 39-летнего пациента была острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга, говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число скончавшихся в столице с коронавирусом достигло 58 человек. Заражены более 7,8 тыс., 350 человек вылечились от COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости еще не наступил и столица находится, скорее, у подножия этого пика, «даже не в середине». «Нам предстоит серьезное испытание. К этому надо готовиться», — предупредил Собянин.

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Мэрия также заявляла, что количество случаев госпитализации больных с коронавирусом, а также пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, выросло более чем в два раза по сравнению с прошлой неделей. Из-за этого, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, стационары и служба скорой помощи работают на пределе. Сейчас на лечении в больницах (имеются в виду стационары) находится 6,5 тыс. пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Из-за роста числа заболевших и нарушения москвичами ранее введенных ограничений на передвижение, столичные власти ужесточили карантинные меры. В частности, со следующей недели будет действовать пропускной режим передвижения по городу. В рамках первого этапа пропуска будут выдаваться для поездки на работу, в рамках второго — для поездок в других целях. Введение третьего этапа пока под вопросом, он может затронуть передвижение в пределах района.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, смерть
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