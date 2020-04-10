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Количество умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек

По числу смертей лидируют Италия, США и Испания.Заразились более 1,65 млн человек
Фото: Angel Garcia / Bloomberg

Во всем мире умерли более 100 тыс. человек, у которых диагностировали коронавирус. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего смертей в Италии — почти 19 тыс., США (17 925), Испании (15 970) и Франции (более 12 тыс.).

Общее число случаев заражения в мире — 1,65 млн. Больше всего заболевших в США (475,7 тыс.), Испании (157 тыс.) и Италии (147 тыс.).

В России, по официальным данным, коронавирус привел к смерти 94 человек. В стране выявлено 11,9 тыс. случаев заражения, 795 человек выздоровели.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 10 апреля сообщил, что организация видит позитивные изменения в динамике заболеваемости в Европе. По данным ВОЗ, распространение болезни в наиболее пострадавших странах, таких как Испания, Италия, Германия и Франция, замедляется. При этом он отметил, что болезнь начинает быстро распространяться в Африке, где система здравоохранения может не справиться с растущей нагрузкой.

Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
Общество

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., потери мировой экономики от коронавируса могут составить $5 трлн. Кризис, вызванный пандемией, они назвали самым тяжелым со времен Великой депрессии 1930-х годов. Ранее 2022 года глобальная экономика не сможет вернуться к докризисному уровню, прогнозируют они. Падение объема мировой торговли в текущем году может составить более 30% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщала Всемирная торговая организация (ВТО).

Авторы: Константин Ткаченко, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, пандемия
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