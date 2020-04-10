Количество умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек

По числу смертей лидируют Италия, США и Испания.Заразились более 1,65 млн человек

Фото: Angel Garcia / Bloomberg

Во всем мире умерли более 100 тыс. человек, у которых диагностировали коронавирус. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего смертей в Италии — почти 19 тыс., США (17 925), Испании (15 970) и Франции (более 12 тыс.).

Общее число случаев заражения в мире — 1,65 млн. Больше всего заболевших в США (475,7 тыс.), Испании (157 тыс.) и Италии (147 тыс.).

В России, по официальным данным, коронавирус привел к смерти 94 человек. В стране выявлено 11,9 тыс. случаев заражения, 795 человек выздоровели.