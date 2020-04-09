Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

Мир погружается в самый глубокий со времен Великой депрессии 1930-х годов кризис, предупредили аналитики с Уолл-стрит. По крайней мере до 2022 год мировой ВВП не вернется на докризисный уровень, считают эксперты

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Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.

«Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома», — пишет агентство со ссылкой на аналитиков ведущих инвестиционных банков.

По прогнозам, спад будет недолгим, однако до 2022 года мировая экономика вряд ли вернется к докризисному уровню. «Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года», — говорится в прогнозе.

В Мorgan Stanley считают, что, несмотря на агрессивную политику реагирования, только в третьем квартале 2021 года ВВП развитых развитых стран вернется к докризисным уровням.