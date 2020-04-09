Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
AliExpress выяснил предпочтения россиян во время самоизоляции Общество, 11:34 СМИ узнали о смерти бойца MMA после перестрелки в США Спорт, 11:30 Корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на околоземную орбиту Технологии и медиа, 11:26 Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты Общество, 11:24 Дрон с ясного неба: как Китай стал лидером в производстве беспилотников Pro, 11:22 Какие перемены переживает рынок онлайн-платежей 11:07 Коронавирус и «ренессанс» одноразового пластика Зеленая экономика, 11:05  В России зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом Общество, 11:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля Общество, 11:00 В Московском регионе выявили более 1 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 10:55 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек Общество, 10:52 СК назвал предварительную причину пожара в московском доме престарелых Общество, 10:49 Стоимость футболистов во всем мире снизилась на €9 млрд из-за вируса Спорт, 10:46 Путин поздравил российских евреев с праздником Песах Политика, 10:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

Мир погружается в самый глубокий со времен Великой депрессии 1930-х годов кризис, предупредили аналитики с Уолл-стрит. По крайней мере до 2022 год мировой ВВП не вернется на докризисный уровень, считают эксперты
Фото: Issei Kato / Reuters

Пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.

«Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома», — пишет агентство со ссылкой на аналитиков ведущих инвестиционных банков.

По прогнозам, спад будет недолгим, однако до 2022 года мировая экономика вряд ли вернется к докризисному уровню. «Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года», — говорится в прогнозе.

В Мorgan Stanley считают, что, несмотря на агрессивную политику реагирования, только в третьем квартале 2021 года ВВП развитых развитых стран вернется к докризисным уровням.

Эксперты Института международных финансов (IIF) пришли к выводу. что в 2019 году размер общемирового долга вырос более чем на $10 трлн и достиг рекордного уровня — $255 трлн. Этот показатель эквивалентен 322% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного институтом. Совокупный долг, который рассчитывается и ежеквартально обновляется экономистами IIF, включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств. Как отмечают эксперты, в настоящий момент он на 40 п.п. ($87 трлн) превысил показатель на начало финансового кризиса 2008 года.

Падение объема мировой торговли в текущем году может составить более 30% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО). «Ожидается, что мировая торговля сократится на 13–32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире», — заявили в ВТО. По прогнозу экспертов организации, спад в текущем году может превысить масштабы сокращения торговли, наблюдавшиеся в 2008–2009 годах в период глобального финансового кризиса.

ВТО спрогнозировала спад мировой торговли из-за коронавируса в 2020 году
Общество

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 8 апреля опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса. Прогноз неутешительный: даже при таком сценарии, исходящем из масштабной программы антикризисных мер, российскую экономику «все равно ожидает с высокой вероятностью двухлетняя рецессия», соответствующая по продолжительности спаду мировой экономики.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, экономика, ущерб
Материалы по теме
Титов не исключил падения ВВП более чем на 10% в 2020 году
Экономика
Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter