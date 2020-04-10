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Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе

Речь идет об Испании, Италии, Германии и Франции. В то же время, ВОЗ увидела обострение ситуации с странах Африки

Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«За последнюю неделю мы с удовлетворением увидели замедление в некоторых наиболее тяжело пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция», — сказал он.

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В то же время Гебрейесус отметил, что в некоторых других регионах ситуация обостряется. В первую очередь он отметил Африку. По данным ВОЗ, вирус начал распространяться в сельских общинах африканских стран. «Мы ожидаем серьезных трудностей в работе уже перегруженных систем здравоохранения, особенно в сельских районах, которым обычно не хватает тех ресурсов, которые есть в городах», — сказал глава организации.

В числе значимых угроз он также назвал распространение инфекции среди медицинских работников. В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ВОЗ, коронавирус, Европа
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