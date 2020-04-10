Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора

Новым руководителем ведомства стала экс-министр здравоохранения Чувашии и бывший глава департамента проектной деятельности Минздрава Алла Самойлова

Алла Самойлова (Фото: Официальный портал органов власти Чувашской Республики)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Прошлым главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который после отставки правительства в январе был назначен министром здравоохранения. На освободившуюся должность источники РБК прочили экс-главу Минздрава Веронику Скворцову, однако она стала главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Самойлова же с октября 2015 года по февраль 2017-го была министром здравоохранения и социального развития Чувашии, сообщает «Медвестник». В июле 2018 года она получила должность советника руководителя Росздравнадзора и позднее была назначена начальником управления ведомства по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения. В марте она стала руководителем департамента проектной деятельности Минздрава, контролирующего выполнение нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».