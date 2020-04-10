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Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора

Новым руководителем ведомства стала экс-министр здравоохранения Чувашии и бывший глава департамента проектной деятельности Минздрава Алла Самойлова
Алла Самойлова (Фото: Официальный портал органов власти Чувашской Республики)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Прошлым главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который после отставки правительства в январе был назначен министром здравоохранения. На освободившуюся должность источники РБК прочили экс-главу Минздрава Веронику Скворцову, однако она стала главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Самойлова же с октября 2015 года по февраль 2017-го была министром здравоохранения и социального развития Чувашии, сообщает «Медвестник». В июле 2018 года она получила должность советника руководителя Росздравнадзора и позднее была назначена начальником управления ведомства по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения. В марте она стала руководителем департамента проектной деятельности Минздрава, контролирующего выполнение нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

Самыми открытыми ведомствами признаны Росздравнадзор и Роспотребнадзор
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Росздравнадзор занимается контролем за обращением медицинских изделий и лекарств, проведением проверок качества и безопасности медицинской деятельности, а также мониторингом ассортимента цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Кроме того, ведомство выполняет госрегистрацию медизделий. В частности, 6 апреля Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирусную инфекцию от компании Generium, который определяет наличие заболевания за 40 минут. Точность экспресс-анализа составляет 94%. Стоимость теста на коронавирус, который можно будет провести на дому, составит 1250 руб., сообщила глава направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Елена Тиванова.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Росздравнадзор, Михаил Мишустин
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