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Самыми открытыми ведомствами признаны Росздравнадзор и Роспотребнадзор

Цифровая экономика
Минэкономразвития проанализировало сайты органов власти на предмет открытости и технического удобства для пользователей. Самыми закрытыми предсказуемо стали ФСБ и СВР
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Минэкономразвития стали лидерами рейтинга открытости федеральных органов исполнительной власти. Это следует из доклада Минэкономразвития, с которым ознакомился РБК.

Рейтинг составлялся на основе мониторинга официальных сайтов министерств и ведомств.

Минэкономразвития готовит такой рейтинг ежегодно с 2011 года и до 1 апреля представляет его в правительство. Для мониторинга официальных сайтов 72 федеральных органов исполнительной власти использовались экспертные заключения, автоматическая обработка технических характеристик сайтов и анализ отзывов и запросов пользователей.

Итоговый рейтинг складывается путем сложения нескольких рейтингов:

  • экспертного рейтинга соответствия нормативным требованиям, оценивающим также информационную открытость;
  • технического рейтинга, содержащего оценку технических параметров сайтов;
  • народного рейтинга, отражающего удовлетворенность пользователей работой сайта;
  • рейтинга открытых данных.

Лидеры рейтинга

Лидерами итогового рейтинга сайтов органов госвласти стали:

  • Росздравнадзор,
  • Роспотребнадзор,
  • само Минэкономразвития,
  • Росавтодор,
  • Министерство труда и социальной защиты.

Также в десятку наиболее открытых и технически удобных для пользователя сайтов вошли ресурсы Росгвардии, Минздрава, ФСИН, Росстата и Министерства культуры.

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Наиболее закрытыми признаны сайты ФСБ, Службы внешней разведки, Главного управления специальных программ президента, Федеральной службы охраны и Российской государственной пробирной палаты при Минфине.

В 2017 году (в 2018 году мониторинг не проводился) наиболее открытыми по совокупности рейтингов были названы Росавтодор, Минфин, Росстат, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и Минпромторг.

Аутсайдерами итогового рейтинга информационной открытости стали тогда Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство по делам Северного Кавказа (упразднено в начале 2020 года), Федеральное агентство по делам молодежи, Роснедра и Рослесхоз.

Информационная открытость

В рейтинге информационной открытости оценивался уровень исполнения ведомствами требований о публикации общедоступной информации о своей деятельности, контактной информации и т.д.

В целом по итогам 2019 года средняя степень информационной открытости официальных сайтов министерств и ведомств составила 59%. По сравнению
с предыдущим значением, зафиксированным по итогам 2017 года, уровень информационной открытости снизился на 11%. В 2017 году был зафиксирован максимальный с начала составления рейтинга уровень информационной открытости сайтов — 70%. Минэкономразвития отчасти объясняет это использованием обновленной методики мониторинга, в которую было включено 17 новых параметров.

Лидерами рейтинга информационной открытости стали:

  • МЧС,
  • Росстат,
  • Росавтодор,
  • Минфин,
  • Федеральная служба по аккредитации.

Хуже всего органы власти публикуют информацию о формировании резерва кадров, планируемых заседаниях координационных и совещательных органов, отчетах о нормативно-правовом регулировании, подготовке проектов нормативно-правовых актов и сроках их общественного обсуждения, типичных юридических ошибках при предоставлении государственных услуг. Такие материалы не удалось найти на сайтах 86% министерств и ведомств.

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Только один госорган разместил информацию об устранении нарушений по результатам проведенных проверок. Информация о практике применения законодательства в установленной сфере деятельности органа не была представлена ни на одном сайте, отмечается в докладе.

Также мониторинг выявил, что только на 15 сайтах есть форма записи на личный прием к руководителю органа власти и его заместителям. Лишь десять сайтов органов власти имеют форум, два — чат для консультаций — впрочем, их наличие носит рекомендательный характер и не является обязательным требованием.

Открытые данные

Минэкономразвития констатирует последовательное увеличение количества наборов открытых данных, размещенных на портале открытых данных, а также рост числа государственных органов, публикующих эти сведения. Так, общее количество опубликованных наборов открытых данных сейчас составляет почти 23,8 тыс. (в 2019 году было 22 тыс., в 2018-м — 20,7 тыс.).

Бессменным лидером по количеству публикуемых наборов открытых данных остается Росстат. На него приходится более половины всех наборов, публикуемых федеральными органами исполнительной власти — около 6 тыс.

Вторую позицию по количеству открытых данных сохранило Минэкономразвития (316 наборов). За ним следуют Росреестр (197 наборов), Росавтодор (179 наборов) и Ростуризм (143 набора).

Никаких открытых сведений не публикуют Министерство науки и высшего образования, Главное управление специальных программ президента, Служба внешней разведки, ФСБ и ФСО.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Росздравнадзор
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