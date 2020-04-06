В Роспотребнадзоре назвали цену домашнего теста на коронавирус

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Тест на наличие коронавируса, который можно сделать на дому, будет стоить 1250 руб. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики (CMD) Роспотребнадзора Елена Тиванова.

По ее словам, помимо этого отдельно необходимо оплатить выезд медперсонала. Цена будет зависеть от местонахождения пациента.

«Чтобы сдать анализ, необходимо заполнить на нашем сайте специальную форму, позвонить в call-центр, записаться», — сказала Тиванова.

Она отметила, что после этого с пациентом свяжутся и сообщат, когда медперсонал сможет приехать. По ее словам, медики привезут пакет с тестом и оставят его на ручке входной двери, а пациент сам будет брать у себя анализы — мазок из зева. Затем он должен оставит пакет на ручке двери для медперсонала, который заберет тест в лабораторию.