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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали цену домашнего теста на коронавирус

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Тест на наличие коронавируса, который можно сделать на дому, будет стоить 1250 руб. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики (CMD) Роспотребнадзора Елена Тиванова.

По ее словам, помимо этого отдельно необходимо оплатить выезд медперсонала. Цена будет зависеть от местонахождения пациента.

«Чтобы сдать анализ, необходимо заполнить на нашем сайте специальную форму, позвонить в call-центр, записаться», — сказала Тиванова.

В России зарегистрировали определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест
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Она отметила, что после этого с пациентом свяжутся и сообщат, когда медперсонал сможет приехать. По ее словам, медики привезут пакет с тестом и оставят его на ручке входной двери, а пациент сам будет брать у себя анализы — мазок из зева. Затем он должен оставит пакет на ручке двери для медперсонала, который заберет тест в лабораторию.

«Таким образом мы минимизируем контакт нашего персонала с пациентом, который может быть инфицирован», — сказала Тиванова. Исследования будут выполнять в течение одного или двух рабочих дней. Если тест на коронавирус окажется положительным, то об этом сообщат в Роспотребнадзор, заявила Тиванова.

По данным на 6 апреля, в России выявили 6343 случая заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест компании Generium на коронавирус. Он может определить наличие инфекции за 40 минут, включая подготовку пробы. Его точность составляет 94%.

Помимо этого правительство пообещало, что проведение анализа на коронавирус в России включат в программу обязательного медицинского страхования. Платные тесты на коронавирус в марте начали проводить лаборатории «Гемотест» и «Хеликс».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, тест, стоимость
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