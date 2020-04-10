В Москве задержали торговцев фальшивыми тестами на коронавирус

Злоумышленников задержали при попытке продать 350 поддельных тестов, за каждый из которых они планировали выручить 2,3 тыс. руб.

Фото: МВД

В Москве полиция завела уголовное дело в отношении трех жителей Подмосковья, продававших фальшивые тесты на коронавирус, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленников, которые разместили объявление о продаже в интернете, полицейские задержали при попытке сбыта 350 тестов, каждый из которых они продавали за 2,3 тыс. руб.

«Полицейские установили, что злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество», — сообщили в МВД. Все изъятые материалы отправили на исследование.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 159 (мошенничество) УК, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.