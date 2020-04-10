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В Москве задержали торговцев фальшивыми тестами на коронавирус

Злоумышленников задержали при попытке продать 350 поддельных тестов, за каждый из которых они планировали выручить 2,3 тыс. руб.
Фото: МВД

В Москве полиция завела уголовное дело в отношении трех жителей Подмосковья, продававших фальшивые тесты на коронавирус, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленников, которые разместили объявление о продаже в интернете, полицейские задержали при попытке сбыта 350 тестов, каждый из которых они продавали за 2,3 тыс. руб.

«Полицейские установили, что злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество», — сообщили в МВД. Все изъятые материалы отправили на исследование.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 159 (мошенничество) УК, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В Минздраве предложили определять коронавирус без лабораторных тестов
Общество

На фоне эпидемии коронавируса в мире участились случаи мошенничества с поддельными тестами на коронавирус. В конце марта, в частности, о нелегальных поставках в страну некачественных лекарств и фальшивых экспресс-тестов для диагностики коронавируса сообщила Служба безопасности Украины. По ее данным, поставки приходили из Турции, минуя таможню, а продукцию прятали в контейнерах с одеждой. После этого ее хранили в антисанитарных условиях в Киеве и продавали в интернете и лично клиентам.

Поддельную партию тестов на коронавирус, прибывшую из Великобритании, изъяли и в международном аэропорту Лос-Анджелеса. В посылке американские таможенники нашли флаконы с жидкостью, помеченные как COVID-19 и Virus1 Test Kit, передает ABC News. В Британии, в свою очередь, сообщили о расследовании 14 случаев продажи нелицензированных товаров для лечения вируса в интернете, пишет The Sun.

В России по состоянию на 9 апреля провели более 1 млн тестов на коронавирус. По последним данным оперативного штаба, число случаев заражения в стране за последние сутки выросло на 1786. Всего в России коронавирус выявили у 11 917 человек, 94 скончались.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, МВД, тесты
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