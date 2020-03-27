В Киеве СБУ конфисковала поддельные тесты на коронавирус

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили нелегальные поставки в страну некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что поставки шли из Турции вне таможенного контроля, а продукцию прятали в контейнерах с одеждой. После этого ее хранили в антисанитарных условиях в Киеве и продавали в интернете и лично клиентам, говорится в сообщении.

Общая стоимость лекарств составила почти 1 млн грн (около 2,8 млн руб.), отметили в СБУ. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают всех причастных к контрабанде и реализации лекарств и тестов.

По последним данным Минздрава Украины, число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 218, причем за сутки было выявлено 62 новых случая. Из заболевших четыре пациента уже выздоровели, а еще пять умерли.