Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Накануне Владимир Путин назвал следующие две недели «определяющими» в развитии ситуации с коронавирусной инфекцией. «Президент определил период, в течение которого будет понятно прошли мы пик или не прошли», — пояснил Песков

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это прогнозные сценарии. Не забывайте, что накануне он говорил с вирусологами, руководителями наших профильных учреждений. В том числе основываясь на их данных, президент определил период, в течение которого будет понятно прошли мы пик или не прошли», — пояснил Песков.

Накануне, 8 апреля, в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания с губернаторами регионов России Путин сказал, что ближайшие две-три недели станут «определяющими» для развития ситуации с COVID-19.

«Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — сказал президент.