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Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Накануне Владимир Путин назвал следующие две недели «определяющими» в развитии ситуации с коронавирусной инфекцией. «Президент определил период, в течение которого будет понятно прошли мы пик или не прошли», — пояснил Песков
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это прогнозные сценарии. Не забывайте, что накануне он говорил с вирусологами, руководителями наших профильных учреждений. В том числе основываясь на их данных, президент определил период, в течение которого будет понятно прошли мы пик или не прошли», — пояснил Песков.

Накануне, 8 апреля, в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания с губернаторами регионов России Путин сказал, что ближайшие две-три недели станут «определяющими» для развития ситуации с COVID-19.

«Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — сказал президент.

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7 апреля в ходе совещания с медиками Путин задал директору Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимиру Кутырёву вопрос о возможности сокращения введенных ранее до 30 апреля нерабочих дней.

«К этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — ответил специалист.

В тот же день глава глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила. что России осталось 10-14 дней до выхода на пиковую заболеваемость коронавирусом, после чего она начнет сокращаться.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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За предыдущие сутки в России выявлено 1459 новых случаев заражения COVID-19, что стало новым максимумом. В стране зафиксировано более 10 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, коронавирус
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