Скворцова спрогнозировала спад пандемии COVID-19 в России к лету

Вероника Скворцова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В России при благоприятном развитии событий эпидемию коронавируса получится остановить к лету, считает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Об этом она заявила в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

По ее словам, через 10−14 дней страна выйдет на «плато», когда не будет расти число заболевших.

Она напомнила, что первые случаи заболевания в России были зарегистрированы в конце февраля, а интенсивно процесс стал развиваться с начала марта. «Где-то до начала июня при благоприятном течении событий мы должны потихоньку начать уходить от этой ситуации», — уточнила Сковрцова.

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