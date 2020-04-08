Пандемия коронавируса , 08 апр, 17:05
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Скворцова спрогнозировала спад пандемии COVID-19 в России к лету
Вероника Скворцова
В России при благоприятном развитии событий эпидемию коронавируса получится остановить к лету, считает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Об этом она заявила в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
По ее словам, через 10−14 дней страна выйдет на «плато», когда не будет расти число заболевших.
Она напомнила, что первые случаи заболевания в России были зарегистрированы в конце февраля, а интенсивно процесс стал развиваться с начала марта. «Где-то до начала июня при благоприятном течении событий мы должны потихоньку начать уходить от этой ситуации», — уточнила Сковрцова.
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