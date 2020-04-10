Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50

Практически у всех умерших были хронические заболевания. Самой молодой жертвой инфекции стала 33-летняя женщина, которая не обращалась за помощью в медицинские учреждения

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил Департамент здравоохранения столицы..

Указывается, что среди умерших трое пациентов моложе 45 лет. Двое из них (39-летний и 42-летний пациенты) имели дополнительные проблемы со здоровьем:у них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность.

Скончавшаяся 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Четверо из умерших страдали хроническим бронхитом. Также у пациентов были выявлены гипертония, атеросклероз, порок сердца.

В Депздраве указали, что один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице.