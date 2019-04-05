Роспотребнадзор попросил оштрафовать поставщика еды «Московский школьник»

Столичное управление Роспотребнадзора подало два иска к компании «Московский школьник», которая поставляет продукты в школы столицы. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражного суда.

Иски поданы на основании протокола Роспотребнадзора об административном правонарушении от 13 марта. При этом в заявлениях ведомства не указано, в чем именно заключаются нарушения компании.

Как отмечает ТАСС, если правонарушения будут доказаны, штраф для компании может достигать 600 тыс. руб.

​Иски к «Московскому школьнику» также подали столичные школы № 1210 и № 1554, претензии связаны с нарушением условий контрактов.