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Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Роспотребнадзор попросил оштрафовать поставщика еды «Московский школьник»

Столичное управление Роспотребнадзора подало два иска к компании «Московский школьник», которая поставляет продукты в школы столицы. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражного суда.

Иски поданы на основании протокола Роспотребнадзора об административном правонарушении от 13 марта. При этом в заявлениях ведомства не указано, в чем именно заключаются нарушения компании.

Как отмечает ТАСС, если правонарушения будут доказаны, штраф для компании может достигать 600 тыс. руб.

​Иски к «Московскому школьнику» также подали столичные школы № 1210 и № 1554, претензии связаны с нарушением условий контрактов.

Общество
Московские школы объяснили иски к «Московскому школьнику»

ФБК Алексея Навального и антикоррупционный центр «Яблоко» связывают «Московского школьника» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд». В свою очередь в пресс-службе «Конкорда» утверждают, что бизнесмен не имеет отношения к «Московскому школьнику». 28 марта компания подала на ФБК и Навального в суд.

В декабре прошлого года в столичных детских садах произошло массовое отравление. По данным Роспотребнадзора, причиной мог стать творог, производимый компанией «Чаплыгинмолоко». Предприятие поставляло продукцию «Конкорду» через посредников. «Конкорду» назначили административное наказание, компания потребовала от поставщика возместить убытки.
 

Теги: Роспотребнадзор, Москва, школы
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