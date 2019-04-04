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Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Московские школы объяснили иски к «Московскому школьнику»
В двух школах Москвы заявили, что претензии к компании «Московский школьник» связаны с несоблюдением контракта. Эту компанию ФБК связывает с Евгением Пригожиным, в структурах бизнесмена связь с «Московским школьником» отрицают
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Московские школы № 1210 и № 1554 подали иски к компании «Московский школьник» из-за того, что последняя нарушила условия контрактов, заявили РБК в столичном департаменте образования.

«В связи с тем, что комбинат питания «Московский школьник» не поставил продукты в установленное время, мы направили исковое заявление», — привел департамент слова директора школы № 1210 Павла Терехова.

В свою очередь, директор школы № 1554 Ольга Тертухина объяснила, что иск к комбинату питания «Московский школьник» подали в связи с тем, что последний привез меньше продуктов, чем указано в контракте.

Иски были поданы в феврале и марте. В электронной картотеке арбитражных дел о сути претензий не говорится.

Общество
Навальный заявил о поданном против него и ФБК иске Пригожина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд». О связи «Московского школьника» утверждалось и в расследовании антикоррупционного центра «Яблоко». Опрошенные в 2016-м участники рынка также указывали на то, что Пригожин контролирует компанию «Московский школьник».

В пресс-службе «Конкорда» заявили РБК, что Пригожин не связан с «Московским школьником». 28 марта «Московский школьник» подал в суд на ФБК и Навального, в Фонде борьбы с коррупцией предположили, что истец потребует удалить информацию о низком качестве продуктов.

В конце декабря в детских садах Москвы произошло массовое отравление, согласно данным Роспотребнадзора, от острой кишечной инфекции пострадали 127 человек. В ведомстве считают, что причиной мог быть творог, который производит «Чаплыгинмолоко», через посредников это предприятие поставляло продукцию «Конкорду». Роспотребнадзор назначил «Конкорду» административное наказание, комбинат потребовал от поставщика возмещения убытков.

Авторы: Роман Кирьянов, Константин Нагаев
Теги: Москва, школы
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