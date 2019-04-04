Московские школы объяснили иски к «Московскому школьнику»

В двух школах Москвы заявили, что претензии к компании «Московский школьник» связаны с несоблюдением контракта. Эту компанию ФБК связывает с Евгением Пригожиным, в структурах бизнесмена связь с «Московским школьником» отрицают

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Московские школы № 1210 и № 1554 подали иски к компании «Московский школьник» из-за того, что последняя нарушила условия контрактов, заявили РБК в столичном департаменте образования.

«В связи с тем, что комбинат питания «Московский школьник» не поставил продукты в установленное время, мы направили исковое заявление», — привел департамент слова директора школы № 1210 Павла Терехова.

В свою очередь, директор школы № 1554 Ольга Тертухина объяснила, что иск к комбинату питания «Московский школьник» подали в связи с тем, что последний привез меньше продуктов, чем указано в контракте.

Иски были поданы в феврале и марте. В электронной картотеке арбитражных дел о сути претензий не говорится.