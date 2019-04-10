СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест

Следственный комитет попросил Басманный суд изменить меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok. Ходатайство будет рассмотрено в четверг, 11 апреля

Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщили РБК в суде. В соответствии с ходатайством бизнесмена предлагается освободить из-под стражи и поместить под домашний арест.

​Одновременно следствие попросило отпустить под домашний арест и проходящего по одному с Калви делу экс-главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Оба ходатайства суд намерен рассмотреть в четверг, 11 апреля.

РБК направил запрос представителю Baring Vostok.

Основатель Baring Vostok и еще несколько фигурантов дела были задержаны в Москве 15 февраля. Им предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у «Первого коллекторского бюро». Как считает СК, Калви при этом завысил стоимость бумаг с 600 тыс. до 3 млрд руб.