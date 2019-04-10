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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест
Следственный комитет попросил Басманный суд изменить меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok. Ходатайство будет рассмотрено в четверг, 11 апреля
Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщили РБК в суде. В соответствии с ходатайством бизнесмена предлагается освободить из-под стражи и поместить под домашний арест.

​Одновременно следствие попросило отпустить под домашний арест и проходящего по одному с Калви делу экс-главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Оба ходатайства суд намерен рассмотреть в четверг, 11 апреля.

РБК направил запрос представителю Baring Vostok.

Основатель Baring Vostok и еще несколько фигурантов дела были задержаны в Москве 15 февраля. Им предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у «Первого коллекторского бюро». Как считает СК, Калви при этом завысил стоимость бумаг с 600 тыс. до 3 млрд руб.

Первоначально Басманный суд арестовал Калви до 13 апреля, 28 февраля Мосгорсуд отказался изменить ему меру пресечения, оставив основателя Baring Vostok под стражей.​ 9 апреля Басманный суд по ходатайству следствия продлил арест топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля до 14 июля.

Ранее сам Калви говорил, что не хочет отдельного для себя решения об изменении меры пресечения и что если и выходить из СИЗО, то это должно касаться всех менеджеров, которые вместе с ним там находятся.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: Майкл Калви
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