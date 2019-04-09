Суд продлил арест топ-менеджера Baring Vostok француза Дельпаля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля в рамках дела о хищении 2,5 млрд руб., сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд принял решения удовлетворить ходатайство следователя и продлить до 14 июля срок ареста Филиппа Дельпаля», — заявила она.

В Baring Vostok РБК сообщили, что будут оспаривать это решение.

«Считаем незаконным и необоснованным решение о продлении ареста и будем оспаривать его в вышестоящих судах. Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег. При этом, как и раньше, мы убеждены, что это дело является следствием коммерческого спора, который должен решаться не в уголовном, а в арбитражном суде», — указали в компании.