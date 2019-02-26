Бизнес-омбудсмен заявил о готовности внести залог за Калви

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в СИЗО, после чего заявил, что его дело — корпоративный спор, в котором нет общественного ущерба или ущерба государству. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам бизнес-омбудсмена, к предпринимателям не может приниматься мера пресечения, связанная с лишением свободы, в соответствии со ст. 108 УПК. Он считает, что арест можно и нужно заменить на подписку о невыезде и обязательство явки.

«В ближайшие дни мы будем участвовать в апелляции по делу Калви с тем, чтобы эта мера пресечения была изменена. <...> Мы также готовы к более суровым мерам пресечения, например — залог», — указал Титов.

Он добавил, что если у Калви возникнут финансовые проблемы, то омбудсмен с предпринимателями создали залоговый фонд, который будут готовы наполнить средствами, чтобы обеспечить основателя Baring Vostok.