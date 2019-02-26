Бизнес-омбудсмен заявил о готовности внести залог за Калви

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,63 0,14 EUR Бирж. 74,57 0,16 Brent 65,05 -1,00% USD Нал. 65,99 65,27 EUR Нал. 75,02 74,15 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1361 -0,0003 BTC/USD Бирж. 3 904,40 -19,30 IMOEX 2 479,33 -0,61% RTSI 1 190,03 -0,96% DJIA 26 091,95 0,23% Nasdaq 7 554,46 0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+8,23%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+54,85%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+8,23%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+54,85%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 12:33
Патрушев заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу Политика, 14:28 Искусственный интеллект и бизнес: как извлечь максимальную выгоду Pro, 14:16 Сломанный уровень: что произошло с Bitcoin Крипто, 14:15 Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко Политика, 14:13 По Москве провезли ракетный комплекс «Ярс» Общество, 14:10 Бизнес-омбудсмен заявил о готовности внести залог за Калви Общество, 14:09 МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций Экономика, 14:07 Что может рассказать о вас ваш чемодан РБК и BMW, 14:06 Спикер крымского парламента рассказал о плане приватизировать «Массандру» Общество, 13:45 В ХМАО задержали застрелившего бизнесмена сотрудника Общество, 13:45 ВТБ оценил зерновые активы Магомедова в 9,7 млрд руб. Бизнес, 13:39 Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте Общество, 13:29 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 13:21 Порошенко запретил российским наблюдателям присутствовать на выборах Политика, 13:20
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
Бизнес-омбудсмен заявил о готовности внести залог за Калви

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в СИЗО, после чего заявил, что его дело — корпоративный спор, в котором нет общественного ущерба или ущерба государству. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам бизнес-омбудсмена, к предпринимателям не может приниматься мера пресечения, связанная с лишением свободы, в соответствии со ст. 108 УПК. Он считает, что арест можно и нужно заменить на подписку о невыезде и обязательство явки.

«В ближайшие дни мы будем участвовать в апелляции по делу Калви с тем, чтобы эта мера пресечения была изменена. <...> Мы также готовы к более суровым мерам пресечения, например — залог», — указал Титов.

Общество
Baring Vostok попросил Путина взять дело против Калви под личный контроль

Он добавил, что если у Калви возникнут финансовые проблемы, то омбудсмен с предпринимателями создали залоговый фонд, который будут готовы наполнить средствами, чтобы обеспечить основателя Baring Vostok.

Политика
Bloomberg узнал позицию Путина по делу против руководства Baring Vostok

Сам Калви сказал, что если и выходить из СИЗО, то решение должно быть для всех одинаковое. Он не хочет отдельного решения для себя, оно должно касаться всех менеджеров, которые вместе с ним находятся в СИЗО. Предприниматель попросил обратить внимание на то, что в течение многих лет он привлекал в Россию в основном иностранные инвестиции. Он сказал, что все, что случилось, никак не повлияет на его мнение, и он и дальше будет уговаривать инвесторов вкладываться в российскую экономику.

Общество
Петр Авен и посол Армении поручились за партнера Калви в Baring Vostok

В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал Калви и еще пятерых человек по делу о хищении 2,5 млрд руб. Арест продлится два месяца. Следственный комитет считает, что основатель фонда Baring Vostok вместе с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group в счет долга в 2,5 млрд руб. При этом стоимость ценных бумаг была завышена с 600 тыс. до 3 млрд руб., так что сделка нанесла ущерб банку.

Это событие вызвало дискуссии в правительственных и бизнес-кругах. За Калви поручились глава Альфа-банка Петр Авен, посол Армении в России Вардан Тоганян, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и еще около 40 человек. Также рекомендательное письмо в суд передал предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. За обвиняемых также вступились глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф.

Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, арест
Материалы по теме
Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК
Общество
Суд отказался освободить партнера Калви по делу Baring Vostok
Общество
Петр Авен и посол Армении поручились за партнера Калви в Baring Vostok
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter