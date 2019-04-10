Amnesty зафиксировала десятилетний минимум числа смертных казней в мире

В прошлом году количество смертных казней по всему миру сократилось на 31% и достигло минимального показателя за последние десять лет, выяснили эксперты

Специалисты международной неправительственной организации Amnesty International пришли к выводу, что за последний год число смертных казней в мире достигло минимума за последние десять лет. Об этом говорится в соответствующем докладе экспертов (есть в распоряжении РБК).

Исследование учитывает применении смертной казни по приговору суда за период с января по декабрь 2018 года. За это время, как подсчитали в Amnesty, во всем мире были казнены по меньшей мере 690 человек. Это на 31% меньше, чем в 2017 году, уточняется в докладе. Тогда своей жизни из-за подобной меры пресечения лишились как минимум 993 человека, напомнили расследователи. В целом же число казней, зафиксированных в прошлом году, стало наименьшим за последнее десятилетие, подчеркивается в докладе.

​«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждешь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь — это не решение проблемы», — приводятся в пресс-релизе организации слова генерального секретаря Amnesty International Куми Найду.

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