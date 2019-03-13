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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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СМИ сообщили о планах ввести мораторий на смертную казнь в Калифорнии

Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом в среду, 13 марта, может подписать указ о введении в штате моратория на смертную казнь. Об этом пишет CNN.

Документ также предполагает закрытие камеры для смертных казней в старейшей тюрьме штата на мысе Сан-Квентин и отмену нормы, согласно которой приговор приводится в исполнение через смертельную инъекцию.

Такое решение отсрочит казнь для 737 человек — это самое большое число осужденных ​со смертельным приговором в стране. После вступления документа в силу Калифорния присоединится к Колорадо, Пенсильвании и Орегону — трем штатам, где также введен мораторий на смертную казнь, отмечает телеканал.

Впрочем, CNN подчеркивает, что мораторий не изменяет действующих приговоров и не приводит к освобождению кого-либо из заключенных. Смертных казней в штате не было с 2006 года — такие приговоры не приводятся в исполнение, так как осужденные продолжают судебные разбирательства со штатом из-за процедуры смертельной инъекции. Отмечается, что в ближайшее время судебные разбирательства должны завершиться.

Как уточняет CNN, Ньюсом — давний сторонник отмены смертной казни, который считает такую меру «несовместимой с ценностями калифорнийцев».

Теги: Калифорния, смертная казнь, Губернатор
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