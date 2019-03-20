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Политика ,  
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Эрдоган назвал ошибкой отмену смертной казни в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ошибкой отмену смертной казни в Турции. По его словам, исполнение смертного приговора необходимо вернуть в страну, сообщает издание TabloidGazete.

Свое намерение Эрдоган объяснил необходимостью содержать в тюрьме виновных в подготовке попытки госпереворота в июле 2016 года. Турецкий лидер заявил, что он недоволен тем, заключенных придется кормить всю жизнь.

«Мы допустили ошибку, отменив смертную казнь. Я думаю, что мы не правы. Почему? В ночь на 15 июля, даже если мы убили наших солдат, полицию и 251 человека, мне все равно трудно кормить их в тюрьме. И я всегда говорил это. Если наш парламент решит это сделать (вернуть смертную казню — прим. ред. РБК), я это одобрю», — сказал Эрдоган

В апреле 2017 года года Эрдоган заявлял, что после референдума в правительстве страны будет рассмотрен вопрос необходимости введения смертной казни.

Смертные приговоры в Турции не приводились в исполнение с 1984 года. В 2004 году Эрдоган официально отменил эту меру наказания с целью выполнения плана по вхождению страны в состав Евросоюза. Дискуссии о введении смертной казни возобновились после попытки переворота 2016 года. Президент неоднократно отмечал необходимость узаконить смертную казнь, чтобы наказать всех причастных к путчу.

Попытка госпереворота в Турции состоялась в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Участниками мятежа стали военные. В его организации власти страны обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В результате попытки смены власти погибли 104 мятежника и 47 гражданских, были задержаны более 1,5 тыс. человек. По данным Минюста Турции, всего в стране по подозрению в причастности к мятежу были арестованы 50,5 тыс. человек, в отношении 168,8 тыс. б​ыли проведены судебные разбирательства.
 

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