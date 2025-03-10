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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Анапа подала иск к компаниям-владельцам потерпевших крушение танкеров

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Крушение танкеров в Керченском проливе
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий выброса нефтепродуктов, на дальнем плане&nbsp;&mdash; танкер &laquo;Волгонефть-239&raquo;, Краснодарский край,&nbsp;январь 2025 года
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий выброса нефтепродуктов, на дальнем плане — танкер «Волгонефть-239», Краснодарский край, январь 2025 года (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Мэрия Анапы подала в суд на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», из-за крушения которых в декабре в Черном море разлился мазут, сообщается в ее телеграм-канале.

Ответчиками указаны фирмы «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг». С них власти Анапы требуют взыскать 211 млн руб. — столько город потратил на ликвидацию аварии. Сумма не окончательна, власти будут увеличивать требования.

На пляжах в Анапе обнаружили новые выбросы мазута
Общество

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Теги
Компании
Анапа мазут Волгонефть
ООО "ВОЛГАТРАНСНЕФТЬ" ООО "Кама Шиппинг"
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