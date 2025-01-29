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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Только 15% отмытых от мазута птиц выжили при реабилитации

Оперштаб Кубани: лишь 15% отмытых от мазута птиц выжили после реабилитации
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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Порядка 15% птиц, проходящих очистку и реабилитацию после загрязнения мазутом, выживают. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Из 3166 птиц, поступивших в реабилитационный центр после разлива мазута в Керченском проливе, 250 особей продолжают лечение и 245 были выпущены на волю, что составляет около 15% от общего числа птиц. Часть птиц находят уже погибшими.

С 17 декабря 2024 года по 27 января 2025 были найдены 7336 особей, из которых большинство — 6091 — принадлежат к породе Большая поганка (чомга), 80 — чайки и 1 лебедь.

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Фото:Иван Высочинский / ТАСС

Председатель Краснодарского отделения Русского орнитологического общества Светлана Смирнова рассказала оперштабу, что выживаемость зависит от того, как долго птица пребывала в загрязненных условиях и сколько нефтепродуктов попало в ее оперение.

«Для птицы характерно, что она постоянно очищает свое оперение, чистится, прихорашивается. И таким образом она определенное количество нефти заглатывает, она попадает в ротовую полость, а потом в желудок», — сказала орнитолог.

В результате отравления страдают внутренние органы животного: печень, почки и легкие. Смирнова также добавила, что степень отравления зависит от того, насколько вещества согрелись и перешли в легкие фракции, испарения, которыми птицы продолжают дышать.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение 15 декабря 2024 года. После аварии часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, его вынесло на побережья Крыма и Краснодарского края.

По различным оценкам, в Черное море попало около 4–5 тыс. т нефтепродуктов.

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Теги
Керченский пролив мазут птицы
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