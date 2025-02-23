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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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На пляжах в Анапе обнаружили новые выбросы мазута

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Крушение танкеров в Керченском проливе

На пляжах в Анапе обнаружили новые выбросы мазута
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Новые выбросы мазута на пляжах Анапы в Краснодарском крае заметили в Джемете, сообщает пресс-служба оперативного штаба региона в телеграм-канале.

«Незначительные выбросы мелкой фракции мазута выявили на участке, закрепленном за Краснодаром (пляж Джемете)», — говорится в сообщении.

Водолазы МЧС ежедневно спускаются в море и лопатами собирают в мешки со дна разлившийся мазут. В воскресенье, 23 февраля, сотрудники работают в Джемете. Там работают 46 человек, в том числе 37 водолазов.

Кроме этого, выбросы нашли на пляже около оздоровительного центра «Премьера». На береговой линии рядом с детским лагерем «Жемчужина России» новых выбросов не обнаружили, но заметили частички застывшего мазута, которые стали видны из-под песка из-за сильного ветра.

Обеззараживание песка, загрязненного мазутом, в Анапе

Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива. Суда перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. В результате аварии нефтепродукты вылились в море. По различным данным, на дне Черного моря лежит около 4–5 тыс. т мазута.

В середине января оперштаб сообщил об обработке 1 тыс. т песка, всего на полигоне на тот момент было уже переработано 3,6 тыс. т загрязненного грунта. По данным пресс-службы, все пляжи Анапы должны очистить от мазута за полтора-два месяца.

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Теги
Анапа Краснодарский край мазут танкеры пляж
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