Члены СПЧ призвали не использовать спецсредства на акциях протеста

Кроме того, авторы обращения призвали отсрочить административное наказание арестованным, которых долго не принимают в спецприемники или изоляторы временного содержания из-за их переполненности.

Также авторы обращения предлагают при разрешении конфликтов во время проведения публичных акций сотрудничать с наблюдателями от общественных правозащитных организаций, имеющими поручения от них и опознавательные знаки.

«Мы призываем участников протестных митингов и местные власти к переговорам в поисках компромиссов для согласования публичных мероприятий во избежание эскалации насилия в общественной жизни», — заявили члены СПЧ, отметив, что готовы стать посредниками.

Как накануне заявил РБК Каляпин, насилие на акциях протеста было зафиксировано в разных городах. «Я находился в Нижнем Новгороде, наблюдатели у нас были и в Москве, Нижнем, Оренбурге и в Уфе — в каждом городе по-своему, но везде были задержания с применением физической силы там, где это было совершенно не нужно, люди сопротивления не оказывали — их били. В Оренбурге применяли электрошокеры, в Санкт-Петербурге применяли слезоточивый газ. <...> В Москве просто дубинками колотили кого попало, совершенно непонятно зачем», — отметил глава «Комитета против пыток».

Накануне с просьбой отменить «фактический запрет мирных собраний и митингов» и прекратить применять силу против демонстрантов попросили почти 500 русскоязычных ученых, работающих в России, Великобритании, США, Франции, Австрии и других странах. Они выступили с открытым письмом, в котором призвали прекратить преследования Навального и его сторонников, «провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных».

Против полицейского насилия также выступили Ассоциация театральных критиков и Ассоциация музыкальных критиков. Кроме того, открытое письмо к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, главе Минюста Константину Чуйченко и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой направила журналист и правозащитник Зоя Светова. Она попросила «обратить внимание на вопиющее нарушение закона и российской Конституции, которое стало очевидным в последние недели», и призвала разобраться с нарушениями в отношении задержанных. Среди них Светова перечислила проведение допросов без адвокатов; изъятие средств связи, без которых задержанные не могут совершить один звонок родным; недопуск адвокатов на обыски.

Почти 500 ученых выступили против применения силы на акциях протеста Политика

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Эти выводы также подтвердила ОЗХО. Российские врачи исключили версию с отравлением и в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ. Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с Навальным.

18 января оппозиционер был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по «делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. Симоновский суд удовлетворил ходатайство ведомства. С учетом уже проведенного в 2014 году под домашним арестом срока Навальный будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев. Защита Навального сообщила о планах обжаловать решение суда, сам он не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью.

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», после митингов 23 января по всей России были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве. После акции 31 января число задержанных превысило 5 тыс., в Москве задержали более 1,6 тыс. человек. В их числе был и Сванидзе. По его словам, полицейские не обратили внимания на объяснения и провели его в автозак. Он провел там около 20 минут, после чего был отпущен. 2 февраля, в день суда над Навальным, полиция задержала более 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в столице, сообщили в «ОВД-Инфо». МВД итоговое число задержанных не раскрывало.