Новые законы в России⁠,
0

Минпросвещения изменит перечень разрешенных учебников в школах России

Минпросвещения подготовило проект приказа с новым перечнем учебников в школах
Сюжет
Новые законы в России
В частности, Минпросвещения добавит учебник Владимира Мединского по обществознанию в перечень разрешенных для использования в школах. В 2024 году Мединский называл этот предмет бесполезным «в нынешнем виде»
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press)

Минпросвещения России изменит перечень учебников, допущенных к использованию в школах при обучении. Это следует из проекта приказа министерства, размещенного на сайте. Также будут заменены несколько учебников для 10-11 классов по алгебре, а также по информатике и физике.

В новый список войдет учебник по обществознанию для 9-х классов, под авторством Владимира Мединского, помощника президента России. Кроме того, в качестве авторов нового учебника указаны Е. В. Бродовская и В. А. Кононов.

В 2024 году Мединский называл обществознание бесполезным предметом «в нынешнем виде». Он отметил, что в целом считает этот предмет нужным, но требующим улучшений. «Я надеюсь, что та реформа, которую планирует Минпросвещения в отношении обществознания, будет практически полезна для школьников», — сказал он тогда.

Глава Минпросвещения рассказал о своей оценке за поведение в школе
Общество
Сергей Кравцов

Спустя год Минпросвещение запланировало ввести единый стандарт учебников к 2032 году. В 2025 году министерство завершило работу по разработке учебника по обществознанию, а в 2026 году —планирует завершить разработку учебников по русскому языку (1–11-й классы), литературе, географии (5–11-й классы), основам безопасности и защиты родины (ОБЗР) для 8–11-го классов, духовно-нравственной культуре России (ДНКР) для 5–7-го классов.

График внедрения учебников в школы

2026–2028 годы
Обществознание (9–11-й кл.)
История России (8–9-й кл.)
Всеобщая история (8–9-й кл.)
ДНКР (5–7-й кл.)
ОБЗР (8–11-й кл.)
Литература (5–11-й кл.)
География (5–11-й кл.)
Русский язык (1–11-й кл.)
Труд (технология) (1–9-й кл.)

2028–2031 годы
Русский язык (1–11-й кл.)
Труд (технология) (1–9-й кл.)
Биология (5–11-й кл.)
Физика (7–11-й кл.)
Химия (8–11-й кл.)
Информатика (7–11-й кл.)
Алгебра (7–11-й кл.)
Геометрия (7–11 кл.)
Вероятность и статистика (7–11-й кл.)
Литературное чтение (1–4-й кл.)
Окружающий мир (1–4-й кл.)
Математика (1–6-й кл.)
ОРКСЭ (4–й кл.)
ИЗО (1–7-й кл.)
Музыка (1–8-й кл.)
Иностранный язык (2–11-й кл.)

2032 год
Иностранный язык (2–11-й кл.)
Физическая культура (1–11-й кл.)

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
учебники Минпросвещения реформа
