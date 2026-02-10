Минпросвещения изменит перечень разрешенных учебников в школах России

В частности, Минпросвещения добавит учебник Владимира Мединского по обществознанию в перечень разрешенных для использования в школах. В 2024 году Мединский называл этот предмет бесполезным «в нынешнем виде»

Владимир Мединский (Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press)

Минпросвещения России изменит перечень учебников, допущенных к использованию в школах при обучении. Это следует из проекта приказа министерства, размещенного на сайте. Также будут заменены несколько учебников для 10-11 классов по алгебре, а также по информатике и физике.

В новый список войдет учебник по обществознанию для 9-х классов, под авторством Владимира Мединского, помощника президента России. Кроме того, в качестве авторов нового учебника указаны Е. В. Бродовская и В. А. Кононов.

В 2024 году Мединский называл обществознание бесполезным предметом «в нынешнем виде». Он отметил, что в целом считает этот предмет нужным, но требующим улучшений. «Я надеюсь, что та реформа, которую планирует Минпросвещения в отношении обществознания, будет практически полезна для школьников», — сказал он тогда.

Спустя год Минпросвещение запланировало ввести единый стандарт учебников к 2032 году. В 2025 году министерство завершило работу по разработке учебника по обществознанию, а в 2026 году —планирует завершить разработку учебников по русскому языку (1–11-й классы), литературе, географии (5–11-й классы), основам безопасности и защиты родины (ОБЗР) для 8–11-го классов, духовно-нравственной культуре России (ДНКР) для 5–7-го классов.

График внедрения учебников в школы 2026–2028 годы

Обществознание (9–11-й кл.)

История России (8–9-й кл.)

Всеобщая история (8–9-й кл.)

ДНКР (5–7-й кл.)

ОБЗР (8–11-й кл.)

Литература (5–11-й кл.)

География (5–11-й кл.)

Русский язык (1–11-й кл.)

Труд (технология) (1–9-й кл.) 2028–2031 годы

Русский язык (1–11-й кл.)

Труд (технология) (1–9-й кл.)

Биология (5–11-й кл.)

Физика (7–11-й кл.)

Химия (8–11-й кл.)

Информатика (7–11-й кл.)

Алгебра (7–11-й кл.)

Геометрия (7–11 кл.)

Вероятность и статистика (7–11-й кл.)

Литературное чтение (1–4-й кл.)

Окружающий мир (1–4-й кл.)

Математика (1–6-й кл.)

ОРКСЭ (4–й кл.)

ИЗО (1–7-й кл.)

Музыка (1–8-й кл.)

Иностранный язык (2–11-й кл.) 2032 год

Иностранный язык (2–11-й кл.)

Физическая культура (1–11-й кл.)