Минпросвещения назвало регионы, где можно поступить в колледж онлайн

Эксперимент будет проводиться в 2026/27 учебном году. В нем будут участвовать учебные заведения СПО в Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Красноярском крае

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В пяти регионах России планируют провести пилотное внедрение суперсервиса «Поступление в СПО онлайн» в 2026/27 учебном году, сообщила РБК пресс-служба Минпросвещения.

Проект постановления правительства предполагает запуск эксперимента по приему абитуриентов в колледжи и техникумы через соответствующий сервис. Испытание планируют провести в приемную кампанию 2026/27 учебного года в пяти пилотных регионах.

Участниками эксперимента станут образовательные организации СПО и филиалы в Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Красноярском крае.

«Документ разработан Министерством просвещения РФ в целях апробации использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем, используемых для предоставления услуг в электронной форме, и совершенствования организации приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) с помощью суперсервиса», — говорится в сообщении.

Минпросвещение будет помогать с вопросами в процессе проведения эксперимента, разработает формы отчета о ходе проведения эксперимента, а также будет контролировать своевременное внесение информации в сервис об образовательных организациях, условиях приема, поступающих заявлениях о приеме и приказах о зачислении.

«Также ведомство организует функционирование единого контактного центра поддержки реализации суперсервиса», — уточнило министерство.

С марта 2025 года функционал суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» был расширен, выпускники российских школ теперь могут подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, через этот сервис. К нему также присоединились вузы новых регионов России.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» работает на базе портала госуслуг с 2021 года. Он создан для удобства выпускников школ. При этом абитуриенты могут продолжать использовать традиционные способы подачи документов — направлять их в вуз почтой или приносить лично.